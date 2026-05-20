„Администрацијата на Трамп ќе издаде извршна наредба за безбедност на вештачката интелигенција"

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп планира оваа недела да издаде извршна наредба за кибербезбедност и безбедност на вештачката интелигенција (AI), објави денес американскиот новински веб-сајт „Аксиос“, повикувајќи се на извори, пренесува Анадолу.

„Аксиос“ објави дека извршната наредба, во нејзината сегашна форма, ќе содржи најмалку два дела: едниот за кибербезбедност, а другиот за најнапредните модели на вештачка интелигенција.

Делот посветен на кибербезбедноста има за цел да ги заштити Пентагон и другите агенции за национална безбедност, да го зголеми вработувањето на стручен кадар во овој сектор и да ги зајакне безбедносните системи низ целата земја, особено во клучните институции како болниците и банките. Дополнително, со оваа мерка се поттикнува размената на информации за хакерски напади меѓу индустријата за вештачка интелигенција и Владата.

Делот за напредни модели би вклучувал повеќе нивоа на владина проверка за да се утврди што се квалификува како „најнапреден модел“ и да се проценат таквите модели пред нивното јавно објавување.

Според наводите, извршната наредба треба да воспостави „доброволна рамка“. Според неа, развивачите на вештачка интелигенција ќе имаат обврска да ги споделат своите нови модели со Владата најмалку 90 дена пред нивното пуштање во јавност, како и да им овозможат пристап на одредени оператори на критичната инфраструктура.

Официјален претставник на Белата куќа ги негираше тврдењата во врска со извршната наредба, велејќи дека тоа претставува шпекулација, изјавувајќи дека секое официјално соопштение ќе биде објавено директно од страна на Трамп.