Авторите на документарецот за Газа го критикуваа Би-би-си откако откажаниот филм ја освои наградата БАФТА

Авторите на документарниот филм „Газа: Доктори под напад“ вчера го критикуваа Би-би-си во својот говор на доделувањето на ТВ-наградите БАФТА откако филмот победи во категоријата за актуелни настани, со што се обновени контроверзиите околу одлуката на јавниот сервис да го повлече проектот што подоцна е емитуван на „Ченел 4“, јавува Анадолу.

Документарецот, кој содржи сведоштва од прва рака од палестинските здравствени работници во Газа, беше награден во лондонскиот „Ројал Фестивал Хол“ по речиси една година откако Би-би-си одби да го емитува, наведувајќи ја загриженоста поради пристрасност.

Прифаќајќи ја наградата, извршниот продуцент Бен де Пир им се заблагодари на новинарите што стојат зад филмот, пред директно да му се обрати на Би-би-си, кој ја емитуваше церемонијата на БАФТА на каналот „Би-би-си Уан“ со задоцнување од повеќе од два часа.

„Конечно, само едно прашање за Би-би-си: со оглед на тоа што го отфрливте нашиот филм, дали ќе нè отфрлите и нас од преносот на БАФТА подоцна вечерва?“, рече Де Пир.

Новинарката и презентерка Рамита Наваи, исто така, го критикуваше јавниот сервис за време на својот говор, цитирајќи ги наодите од истрагата на документарецот за нападите врз здравствениот систем во Газа.

„Ова се наодите од нашата истрага што Би-би-си ја плати, но одби да ја прикаже“, рече Наваи.

„Но ние одбиваме да бидеме замолчени и цензурирани. Му благодариме на 'Ченел 4' што го прикажа овој филм.“

Наваи дополнително наведе дека повеќе од 1.700 палестински лекари и здравствени работници биле убиени, а повеќе од 400 биле притворени, посветувајќи ја наградата на палестинските медицински работници што се наоѓаат во израелските центри за притвор.

Според извештаите, Би-би-си исекол делови од изјавите на Наваи од својот телевизиски пренос по консултација со својот тим за усогласеност.

Би-би-си првично го нарача документарецот од независната продукциска куќа „Бејсмент филмс“ пред повеќе од една година, но го одложи неговото објавување додека спроведуваше ревизија на друг документарец поврзан со Газа, „Газа: Како да се преживее воена зона“.

Подоцна јавниот сервис одлучи да не го емитува „Газа: Доктори под напад“, велејќи дека постои ризик филмот да создаде „перцепција на пристрасност што не би ги задоволила високите стандарди што јавноста оправдано ги очекува од Би-би-си.

Корпорацијата, исто така, соопшти дека непристрасноста останува „основен принцип на Би-би-си њуз“.

Филмот беше преземен и емитуван од „Ченел 4“ во јули минатата година.

Говорејќи зад сцената по победата на БАФТА, Де Пир ги пофали новинарите од Газа, Џабер Бадван и Осана ал-Аши, кои придонесоа со снимки за документарецот, велејќи дека тимот „се будел секој ден прашувајќи се дали двајцата новинари на теренот сè уште се живи“.