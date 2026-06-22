- Министерот за одбрана Ричард Марлс го објави договорот заедно со канадскиот државен секретар за набавки во одбраната, Стивен Фур

Австралија го потпиша својот најголем договор за извоз на воена опрема досега - Министерот за одбрана Ричард Марлс го објави договорот заедно со канадскиот државен секретар за набавки во одбраната, Стивен Фур

Владата на Австралија денес објави дека е потпишан најголемиот договор за извоз на воена опрема во историјата на земјата. Според официјалното соопштение, Канада ќе купи австралиска технологија за надзорни радари во рамките на договорот вреден 2,5 милијарди австралиски долари (1,75 милијарди американски долари), јавува Анадолу.

Министерот за одбрана Ричард Марлс го објави договорот заедно со канадскиот државен секретар за набавки во одбраната, Стивен Фур.

Ова претставува прва продажба на австралиската радарска технологија „Преку хоризонтот“ во странство и ќе го поддржи надзорот на Канада врз Арктичкиот регион, се вели во соопштението од Кабинетот на австралискиот премиер Ентони Албаниз.

„Денешниот договор претставува значајна пресвртница во австралиската трговија со одбранбена опрема и ги поставува темелите за подлабока и заемно корисна соработка во одбранбената индустрија со Канада“, истакна Албаниз во соопштението.

Австралиската оперативна радарска мрежа „Џиндали“ може да открива и следи авиони, бродови и ракети на оддалеченост до 3.000 километри (1.864 милји).

Фур изјави дека оваа технологија ќе ѝ овозможи на Канада дополнително да ја подобри својата „свесност за арктичкиот домен“.

Запрашан дали причината поради која Канада ја купува оваа технологија е тоа што САД побарале од неа да стори повеќе, тој рече дека неговата земја штотуку го објавила купувањето на ракетниот систем за артилерија со висока мобилност (ХИМАРС) од Вашингтон.

„Односот (со САД) е поинаков, а ние имаме одлични партнери и на други места во светот, при што овој радар е многу добар пример за тоа“, додаде Фур.