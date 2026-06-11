- „Овие напади дојдоа од Морнарицата на САД стационирана во регионот, како што е наведено во различни извештаи и како што беше разјаснето преку дадените изјави...“

Њу Делхи соопшти дека Морнарицата на САД нападнала 3 брода со Индијци во близина на Оман - „Овие напади дојдоа од Морнарицата на САД стационирана во регионот, како што е наведено во различни извештаи и како што беше разјаснето преку дадените изјави...“

Морнарицата на САД изврши напади врз три брода кои превезувале Индијци во близина на брегот на Оман, соопшти денес официјален претставник во Њу Делхи. Најмалку тројца Индијци беа убиени во еден таков инцидент ден претходно, јавува Анадолу.

„Овие напади дојдоа од Морнарицата на САД стационирана во регионот, како што е наведено во различни извештаи и како што беше разјаснето преку изјавите дадени од оваа говорница. Трите брода вклучени во овие инциденти беа бродови под странско знаме“, изјави на медиумскиот брифинг портпаролот на Министерството за надворешни работи, Рандир Џаисвал.

Претходно денес, Индија извести за најновиот инцидент во кој беше вклучен бродот „МТ Џалвир“ во близина на Оман, кој превезувал 20 индиски поморци за кои беше соопштено дека се безбедни.

Џаисвал рече дека од трите брода, два биле под знамето на Палау, додека третиот брод, кој се најде под напад денес, бил под знамето на Гвинеја.

„Тие не беа бродови во индиска сопственост“, рече тој.

Џаисвал изјави дека Њу Делхи упатил „остар“ протест до американската страна за несреќата, во која загинаа тројца државјани, додека 21 беа спасени.

Во понеделникот друг брод се запали во близина на Оман, при што индиските власти подоцна објавија дека сите 24 индиски членови на екипажот на бродот се безбедни.

„Нагласивме дека благосостојбата на нашата поморска заедница е од најголема важност и дека овие напади мора да запрат“, рече Џаисвал.

„Понатаму пренесовме дека дијалогот и дипломатијата се патот напред за мирно решавање на конфликтот [со Иран] и дека треба да има непречен пристап низ Ормускиот Теснец во согласност со меѓународното право.“