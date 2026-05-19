Њујорк тајмс поднесе втора тужба против Пентагон поради рестрикциите за медиумите - Во тужбата како тужени се наведени Министерството, секретарот за одбрана Пит Хегсет, портпаролот Шон Парнел и високиот официјален претставник Тимоти Парлаторе

Весникот „Њујорк тајмс“ вчера поднесе втора тужба против Министерството за одбрана на САД поради рестрикциите за пристап на медиумите во Пентагон, што беа имплементирани од страна на администрацијата на Трамп, јавува Анадолу.

Во тужбата поднесена од „Тајмс“ и нивниот новинар Џулијан Барнс, како тужени се наведени Министерството, секретарот за одбрана Пит Хегсет, портпаролот Шон Парнел и високиот официјален претставник Тимоти Парлаторе.

Во тужбата се тврди дека правилото со кое се наложува сите новинари да влегуваат во Пентагон со придружба претставува „отворена одмазда“ против „Тајмс“, „не само поради нивната уредувачка политика, туку и поради тоа што ги избориле своите уставни права на суд“.

„Привремената политика е очигледно реваншистичка, крајно неразумна и манифестира произволно и каприциозно однесување. Тужените ја усвоија како средство за да ја попречат наредбата на окружниот суд и да го казнат 'Тајмс' како за уредувачката политика, така и за неговата успешна тужба со која ги заштити своите уставни права“, се вели во тужбата.

Со ова се алудира на фактот дека сегашната политика е алтернативно решение на администрацијата откако друг суд претходно пресуди дека првичните рестрикции биле противуставно кршење на слободата на говорот.

Федералниот судија Пол Фридман во март пресуди дека рестрикциите на Пентагон за медиумите се во спротивност со Првиот амандман од Уставот на САД.

Политиката што Пентагон ја усвои како одговор „остро отстапува“ од долгогодишните норми во Министерството за одбрана кои им дозволуваа на новинарите да имаат „пристап без придружба во необезбедените ходници, за да можат да се движат од една до друга прес-канцеларија и да поставуваат прашања во краток рок како што се одвиваат настаните“, се наведува во тужбата.

„За да постават дури и едно прашање, Барнс и другите новинари мора да се јават или да испратат е-пошта за да закажат термин, да чекаат одговор, да добијат придружба, да го постават своето прашање и да се вратат во библиотеката надвор од Пентагон — само за да го повторат истиот процес за следниот извор. Новинарите мора или да се откажат од разговорите или да поминат со часови барајќи ги лицата задолжени за распоред преку телефон и постојано да влегуваат и излегуваат од зградата“, се додава во неа.

Парнел, портпаролот на Пентагон, ја отфрли правната акција на „Тајмс“ како „ништо повеќе од обид да се отстранат бариерите за тие да дојдат до класифицирани информации“.

„Тие сакаат слободно и без придружба да шетаат по ходниците на Пентагон - привилегија што ја немаат во ниту една друга федерална зграда. Политиката на Министерството е целосно законска и тесно дизајнирана да ги заштити информациите од националната безбедност од незаконско кривично откривање“, додаде тој на американската компанија за социјални медиуми Х.