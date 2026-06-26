Јужнокорејскиот суд ја осуди поранешната прва дама Ким на 7 години затвор во случајот за поткуп - Ким е сопруга на разрешениот поранешен претседател на Јужна Кореја, Јун Сук-јеол

Јужнокорејскиот суд денес ја осуди поранешната прва дама Ким Кеон-хи на седум години затвор, откако ја прогласи за виновна за примање поткуп во замена за посредување при вработување и деловни услуги, објавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Централниот окружен суд во Сеул ја прогласи Ким за виновна по сите точки од обвинението поврзано со корупција, пресудувајќи дека таа примила поткуп во форма на луксузни подароци во вредност од околу 300 милиони вони (приближно 195.000 американски долари) во замена за користење на своето влијание за посредување при разни барања, јавува јавниот сервис „КБС ворлд“.

Ким е сопруга на разрешениот поранешен претседател на Јужна Кореја, Јун Сук-јеол.

Нејзините адвокати тврдеа дека таа или не ги примила подароците, или дека тие не биле поврзани со никакви конкретни услуги.

Сепак, судот ги отфрли тие аргументи и пресуди дека таа во повеќе наврати прифаќала луксузни подароци, третирајќи го своето влијание како средство за размена, со што потфрлила во своите одговорности како сопруга на претседателот.