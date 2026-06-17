- Претседателот Ли присуствуваше на првата проширена работна сесија фокусирана на справувањето со падот на меѓународните текови на помош за развој

Јужнокорејскиот претседател на Самитот на Г7 повика на глобални партнерства за вештачка интелигенција - Претседателот Ли присуствуваше на првата проширена работна сесија фокусирана на справувањето со падот на меѓународните текови на помош за развој

Јужнокорејскиот претседател Ли Џе Мјунг повика на засилена меѓународна соработка за земјите во развој да не бидат запоставени во револуцијата на вештачката интелигенција (ВИ). Ли ја упати оваа порака при придружувањето на лидерите на Самитот на Г7 во Евијан, Франција, објавија денес локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Претседателот Ли присуствуваше на првата проширена работна сесија фокусирана на справувањето со падот на меѓународните текови на помош за развој. Сесијата се одржа под слоганот „Создавање нови партнерства и обновување на меѓународната солидарност“, пренесува агенцијата Јонхап.

За време на дискусиите, тој ги истакна предизвиците со кои се соочуваат многу земји во развој во пристапот до напредните технологии за вештачка интелигенција и ја нагласи потребата од поблиски партнерства меѓу земјите донатори и земјите приматели за да се надмине растечкиот дигитален јаз, соопшти претседателскиот Кабинет на Јужна Кореја.

Претседателот нагласи дека придобивките од иновациите во областа на вештачката интелигенција треба да се споделуваат пошироко во меѓународната заедница, со цел технолошкиот напредок да поттикне колективен раст наместо да го продлабочува економскиот јаз.

„Потпирајќи се на силата на Република Кореја, која е резултат на нашиот голем народ, цврсто ќе ги заштитувам нашите национални интереси и одговорно ќе ја исполнувам нашата одговорна улога во придонесот кон глобалниот мир и просперитет“, напиша Ли на американската компанија за социјални медиуми Х.

„Надградувајќи ја силата на Република Кореја, овозможена од нашиот голем народ, јас цврсто ќе ги заштитувам нашите национални интереси и верно ќе ја исполнувам нашата одговорна улога во придонесот кон глобалниот мир и просперитет“, напиша Ли на американската компанија за социјални медиуми Х.

За време на сесијата за заедничка фотографија на Самитот на Г7, претседателот Ли оствари краток разговор со претседателот на САД, Доналд Трамп.

Според Сеул, Трамп се заинтересирал за најновите случувања во меѓукорејските односи, а Ли го повикал да помогне во наоѓањето мирно решение за прашањата со Северна Кореја, слично на неговите напори на Блискиот Исток.

Трамп одговорил дека има намера да работи во правец на такво решение.

Самитот на Г7 во Франција е посветен на низа клучни глобални предизвици, при што во фокусот се војните во Украина и Иран, светската економска нестабилност, како и брзиот развој на технологиите за вештачка интелигенција.

Покрај постојаните членки на Г7 - Франција, Германија, САД, Канада, Италија, Јапонија и Велика Британија - на самитот учествуваат и претставници од Бразил, Египет, Индија и Кенија. Франција како домаќин ги покани овие земји за да се овозможи поширока меѓународна координација во справувањето со актуелните глобални кризи.

На маргините на самитот Ли одржа билатерални средби со германскиот канцелар Фридрих Мерц и канадскиот премиер Марк Карни, фокусирајќи се на начините за зајакнување на економските и дипломатските врски.

Се очекува Ли денес да присуствува на уште неколку сесии во рамките на Самитот на Г7 пред да ја заврши 10-дневната посета на Европа и да се врати во Јужна Кореја.