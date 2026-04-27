Јужнокорејскиот претседател Ли го предупреди Пјонгјанг за „неизвесностите“ предизвикани од војната на Блискиот Исток - „Проактивно ќе преземеме чекори што можеме први да ги иницираме за да ја вратиме меѓукорејската доверба и да постигнеме мир на Корејскиот Полуостров“

Претседателот на Јужна Кореја, Ли Џе Мјунг, денес ја повика Северна Кореја да одговори на „искрените“ мировни иницијативи на Сеул, предупредувајќи дека „неизвесностите“ предизвикани од случувањата на Блискиот Исток не смеат да се прелеат на Корејскиот Полуостров, јавува Анадолу.

„Проактивно ќе преземеме чекори што можеме први да ги иницираме за да ја вратиме меѓукорејската доверба и да постигнеме мир на Корејскиот Полуостров“, наведе Ли во пораката по повод осмата годишнина од Декларацијата од Панмунџом.

Историската Декларација од Панмунџом беше потпишана во април 2018 година од тогашниот јужнокорејски претседател Мун Џе-ин и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун во пограничното село Панмунџом.

Сеул се надева дека Северна Кореја „исто така ќе има доверба во искреноста на нашата влада и ќе одговори“, порача Ли во писмената изјава прочитана во Парламентот.

Двете Кореи технички остануваат во војна бидејќи Корејската војна (1950-53) заврши со примирје, а не со мировен договор. Југот е домаќин на околу 28.500 американски војници според билатералниот договор за одбрана.

Ли истакна дека неговата влада „непоколебливо ќе води политика на мирна коегзистенција на Корејскиот Полуостров“.

Откако ја презеде функцијата минатиот јуни, Ли ја промени политиката на неговиот претходник Јун Сук Јол, кој беше сменет од функцијата по неговото прогласување на воена состојба во декември 2024 година.

Јужнокорејските обвинители тврдат дека Јун наредил упади со воени беспилотни летала над Пјонгјанг во обид да ја испровоцира Северна Кореја и да го оправда својот вонсудски потег за воведување воена состојба.

Ли го прекина емитувањето на антисевернокорејска пропаганда преку звучници и воведе забрана за активистите кои пуштаа балони со летоци врз територијата на Северна Кореја, меѓу другите мерки насочени кон враќање на каналите за комуникација меѓу двете страни, што се во прекин од ерата на Јун.

„Мораме да осигуриме дека неизвесностите и вознемиреноста во меѓународната ситуација предизвикани од војната на Блискиот Исток нема да се прелеат на Корејскиот Полуостров“, предупреди Ли.

Тој повика на пат по кој „сите луѓе ќе можат да живеат без страв од војна“.

На 28 февруари, САД и Израел започнаа заедничка војна против Иран, што предизвика одмазда од страна на Техеран низ Блискиот Исток, што ги погоди глобалните енергетски резерви и влијаеше врз повеќето азиски земји, вклучувајќи ја и Јужна Кореја.

Ли повтори дека неговата влада „јасно ставила до знаење дека го почитува системот на Северот, нема да се стреми кон обединување преку апсорпција и ќе се воздржи од какви било непријателски дејствија“.