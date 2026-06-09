- Оваа посета на Европа се реализира откако Ли на 4 јуни ја одбележа својата прва година од стапувањето на функцијата

Јужнокорејскиот претседател во 10-дневна официјална посета на Европа - Оваа посета на Европа се реализира откако Ли на 4 јуни ја одбележа својата прва година од стапувањето на функцијата

Јужнокорејскиот претседател Ли Џе Мјунг денес изјави дека ја започнал првата официјална посета на Европа од стапувањето на функцијата, нагласувајќи дека оваа посета се реализира во период на „паралелни глобални кризи“ и ќе придонесе за проширување на соработката, како и за зацврстување на дипломатската и економската основа на Сеул, пренесува Анадолу.

Во објавата на американската платформа за социјални медиуми X, Ли за својата прва дестинација, Белгија, рече дека е клучен логистички центар со силен екосистем од мали и средни претпријатија, што нуди можности за продлабочување на трговските и деловните врски со Јужна Кореја.

Јужнокорејскиот претседател го нагласи и развојот на културните релации, споменувајќи го претстојниот прв самостоен концерт на јужнокорејската К-поп-група „БТС“ закажан за следниот месец во Белгија, кој, според него, може дополнително да ги зајакне односите меѓу луѓето, особено кај помладите генерации.

Посетата се реализира и по повод 125-годишнината од дипломатските односи меѓу Јужна Кореја и Белгија. Ли истакна дека средбата со белгискиот премиер Барт де Вевер е фокусирана кон отворање „ново поглавје” во билатералната соработка.

Во придружба на првата дама на Јужна Кореја, Ким Хе Кјанг, Ли во недела и понеделник ќе го посети Ватикан, каде што ќе се сретне со папата Лав Четиринаесетти, по што ќе замине за францускиот град Евијан, каде што од 15 до 17 јуни ќе учествува на Самитот на Г7.

Оваа посета на Европа се реализира откако Ли на 4 јуни ја одбележа својата прва година од стапувањето на функцијата.