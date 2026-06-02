- Разговорите ги означуваат првите преговори на работно ниво насочени кон имплементација на обврските што го сочинуваат заедничкиот информативен преглед усвоен од двата сојузника

Јужна Кореја и САД започнаа преговори за нуклеарни подморници и инвестициски обврски - Разговорите ги означуваат првите преговори на работно ниво насочени кон имплементација на обврските што го сочинуваат заедничкиот информативен преглед усвоен од двата сојузника

Јужна Кореја и Соединетите Американски Држави во Сеул денес ги отворија официјалните преговори за унапредување на клучните безбедносни и економски договори што се постигнаа за време на минатогодишниот состанок помеѓу претседателот Ли Џе Мјунг и неговиот американски колега Доналд Трамп, јавува Анадолу.

Разговорите ги означуваат првите преговори на работно ниво насочени кон имплементација на обврските што го сочинуваат заедничкиот информативен преглед усвоен од двата сојузника.

Меѓу точките од дневниот ред кои се следат со големо внимание се залагањата на Јужна Кореја за развој на подморници на нуклеарен погон, обезбедувањето капацитети за збогатување ураниум и преработка на веќе искористеното нуклеарно гориво за мировни цели, како и проширувањето на билатералната соработка во бродоградбата.

Преговорите ја опфаќаат и обврската на Сеул за инвестирање на 350 милијарди долари во САД, договор кој е поврзан со намалување на американските царински стапки за стоки од Кореја.

Преговорите ги предводат високи функционери од двете влади, а се очекува тие да ги утврдат рамката и временската динамика за идните договори.

Аналитичарите гледаат на преговорите како на тест од значителна важност кој ја докажува способноста на сојузниците да ги претворат обврските од состанокот во видливи резултати, по доцнење од неколку месеци.

Пред средбата, потсекретарката за политички прашања на САД, Алисон Хукер, напиша на американската платформа за социјални медиуми Х дека Вашингтон со нетрпение очекува „понатамошно продлабочување и модернизирање на нашата соработка“ со Јужна Кореја и очекува „континуиран напредок во билатералните односи во годините што доаѓаат“.