Јужна Кореја бара итна меѓународна акција за севернокорејското нуклеарно прашање - „ДНРК е единствениот случај што има корист од режимот на НПТ, го објави своето повлекување и отворено продолжи со развојот на нуклеарно оружје, со што останува најитен предизвик за режимот на непролиферација на нуклеарно оружје“

Јужна Кореја повика на брза меѓународна акција во врска со нуклеарната програма на Северна Кореја, опишувајќи ја како најитна закана за глобалниот систем за непролиферација на нуклеарно оружје, објави новинската агенција Јонхап, пренесува Анадолу.

Заменик-министерот за надворешни работи Џеонг Јеон-ду ги даде овие изјави за време на конференцијата за Договорот за непролиферација на нуклеарно оружје (НПТ) во Њујорк, нагласувајќи дека Пјонгјанг останува единствен предизвик по повлекувањето од договорот и продолжувањето на развојот на нуклеарно оружје.

„ДНРК е единствениот случај што има корист од режимот на НПТ, го објави своето повлекување и отворено продолжи со развојот на нуклеарно оружје, со што останува најитен предизвик за режимот на непролиферација на нуклеарно оружје“, рече Џеонг.

Тој ја повика меѓународната заедница да испрати единствена порака дека безбедносната и економската иднина на Северна Кореја зависат од враќањето во рамките на договорот.

Џеонг, исто така, ја повика Русија да ја прекине воената соработка со Пјонгјанг, предупредувајќи дека ваквите односи ги поткопуваат резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации и поширокиот режим на непролиферација на нуклеарното оружје.

НПТ, кој е во сила од 1970 година, е камен-темелник на глобалниот договор насочен кон спречување на ширењето на нуклеарното оружје и промовирање на мирна нуклеарна енергија, со конференции за ревизија што се одржуваат на секои пет години за да се процени усогласеноста.