- Аман повика на прекин на израелските напади, непречена испорака на хуманитарна помош и целосно спроведување на обврските од договорот за прекин на огнот

Јордан ја поддржа заедничката изјава на Турција, Катар и Египет со која се осудуваат израелските прекршувања во Газа - Аман повика на прекин на израелските напади, непречена испорака на хуманитарна помош и целосно спроведување на обврските од договорот за прекин на огнот

Јордан денес изрази поддршка за заедничката изјава на посредниците Турција, Катар и Египет, со која се осудуваат израелските прекршувања во Појасот Газа, пренесува Анадолу.

Во соопштението јорданското Министерство за надворешни работи ги осуди нападите врз здравствените установи и убиствата на цивили, меѓу кои жени и деца.

Портпаролот на Министерството, Фуад ал-Маџали, изјави дека овие прекршувања претставуваат јасно прекршување на меѓународното право и меѓународното хуманитарно право.

Тој ја нагласи потребата од запирање на израелските напади и прекршувања, обезбедување непречена испорака на доволна и одржлива хуманитарна помош во Појасот Газа, како и целосна заштита на цивилите, здравствените установи и хуманитарните работници.

Ал-Маџали, исто така, ја повика меѓународната заедница да преземе поефикасна улога во принудувањето на Израел да ги исполни своите обврски според меѓународното право, да обезбеди спроведување на сите одредби од планот на американскиот претседател Доналд Трамп за Газа и да спречи обиди за загрозување на стабилноста.

Претходно Турција, Катар и Египет, во својство на посредници, остро ги осудија континуираните израелски прекршувања во Појасот Газа, особено нападите врз здравствени установи и медицинска инфраструктура, во кои има цивилни жртви, меѓу кои жени и деца.

Трите земји посредници наведоа дека и покрај тоа што Хамас и другите палестински групи ја прифатиле предложената Мапа на патот, вклучително и одредбата за ограничување на вооружувањето, продолжените израелски прекршувања го нарушуваат договорот и го доведуваат во прашање спроведувањето на неговата втора фаза.

Посредниците го повикаа Израел целосно да ги почитува своите обврски во согласност со меѓународното право и преземените обврски од договорот за прекин на огнот.

Тие предупредија и дека овие прекршувања го загрозуваат процесот на деескалација и дополнително го влошуваат страдањето на цивилното население во Појасот Газа.

