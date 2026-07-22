- Четири ракети се пресретнати и уништени, додека преостанатите две паднале во оддалечени, ненаселени места без да предизвикаат жртви или материјална штета

Јордан соопшти дека пресретнал 4 ирански ракети откако беа слушнати експлозии во Акаба - Четири ракети се пресретнати и уништени, додека преостанатите две паднале во оддалечени, ненаселени места без да предизвикаат жртви или материјална штета

Јорданската Армија вчера соопшти дека пресретнала четири ирански ракети откако беа слушнати експлозии во јужниот град Акаба и се огласија сирените за предупредување за можен напад, пренесува Анадолу.

Воен извор за државната новинска агенција „Петра“ изјави дека системите за противвоздушна одбрана откриле шест ракети лансирани од Иран кон Јордан и ги пресретнале веднаш по влегувањето во воздушниот простор на Кралството.

Изворот посочи дека четири ракети се пресретнати и уништени, додека преостанатите две паднале во оддалечени, ненаселени места без да предизвикаат жртви или материјална штета.

Од војската додаваат дека воздушниот простор на Јордан останува под континуиран оперативен надзор.

Агенцијата не ги специфицира локациите на пресретнатите и паднатите ирански ракети. Сепак, јорданските медиуми претходно објавија дека експлозии биле слушнати во Акаба откако сирените за предупредување ги предупредиле жителите на можен ирански напад.

Израелскиот медиум „Јнет“ објави дека летот на компанијата „Аркија“ од Тел Авив до Еилат ја променил својата маршута откако биле слушнати експлозии од правец на Јордан.

Според известувањата, друг лет од Абу Даби до Тел Авив бил пренасочен додека бил во воздух.