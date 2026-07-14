- „Вооружените сили нема да се двоумат да ги преземат сите потребни мерки за заштита на татковината и одбрана на нејзината безбедност и стабилност“

Јордан соопшти дека неговата противвоздушна одбрана пресретнала 4 ракети истрелани од Иран - „Вооружените сили нема да се двоумат да ги преземат сите потребни мерки за заштита на татковината и одбрана на нејзината безбедност и стабилност“

Јорданските вооружени сили пресретнаа и соборија четири ракети што влегоа од Иран во воздушниот простор на кралството рано утрово, соопшти Јорданската новинска агенција („Петра“), пренесува Анадолу.

Повикувајќи се на воен извор, „Петра“ објави дека пресретнувањето е извршено „со висока ефикасност“ како дел од оперативните процедури на војската за заштита на суверенитетот на земјата и заштита на своите граѓани.

Се додава дека инцидентот не предизвикал жртви или материјална штета.

Изворот за „Петра“ посочил дека секој обид за поткопување на суверенитетот на Јордан или нарушување на неговиот воздушен простор ќе биде соочен со „најголема жестокост“.

„Вооружените сили нема да се двоумат да ги преземат сите потребни мерки за заштита на татковината и одбрана на нејзината безбедност и стабилност“, додаде изворот.

Корпусот на Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГК) подоцна соопшти дека со балистички ракети ја нападнале американската воздухопловна база во Јордан.

„Оваа база беше користена за напад врз нас, а американските криминалци ќе сносат одговорност за своите постапки“, се вели во соопштението.

Претходно, Централната команда на САД (CENTCOM) соопшти дека доцна синоќа го завршила својот последен бран напади врз Иран насочени кон воени објекти по должината на јужниот брег на земјата, во обид „понатамошно да се деградираат капацитетите на Иран за напади врз комерцијални бродови“.