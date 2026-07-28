- Армијата соопшти дека беспилотното летало било пресретнато по нарушувањето на јорданскиот воздушен простор. Нема пријавено жртви или материјална штета.

Јордан собори беспилотно летало по навлегувањето во воздушниот простор - Армијата соопшти дека беспилотното летало било пресретнато по нарушувањето на јорданскиот воздушен простор. Нема пријавено жртви или материјална штета.

Јорданската Армија собори беспилотно летало рано утринава откако влезе во воздушниот простор на Кралството над Источната Пустина, објави државната новинска агенција Петра, пренесува Анадолу.

Армијата соопшти дека беспилотното летало било пресретнато по нарушувањето на јорданскиот воздушен простор. Нема пријавено жртви или материјална штета.

Инцидентот се случи по еден ден откако јорданската Армија објави дека соборила две беспилотни летала насочени кон Кралството, додека израелската Армија соопшти дека пресретнала две беспилотни летала во близина на јорданската граница кои не влегле во израелскиот воздушен простор.

Инцидентот се случи и по соопштението на Саудиска Арабија вчера дека пресретнала и уништила неколку беспилотни летала лансирани од ирачка територија кои се обиделе да ги нападнат нафтените постројки во Кралството.

Ниту една група не ја презеде одговорноста за инцидентите со беспилотните летала.

Во неделата, ирански воен портпарол изјави дека Техеран ги прекинал своите воени операции откако САД ги запреа нападите врз Иран во претходните два дена.

„Аксиос“ објави дека претседателот Доналд Трамп наредил американската Армија да ги запре понатамошните напади врз Иран по речиси две недели секојдневни напади.

Во последните недели тензиите меѓу САД и Иран значително се зголемија откако Вашингтон изврши напади врз Иран, а Техеран возврати со напади врз американски воени објекти и опрема низ целиот регион.