- Воениот извор од Генералштабот на Јорданските вооружени сили - Арапската армија изјави дека утринава противвоздушната одбрана пресретнала и соборила три ракети

Јордан пресретнал три ирански ракети и шест беспилотни летала во изминатите 24 часа - Воениот извор од Генералштабот на Јорданските вооружени сили - Арапската армија изјави дека утринава противвоздушната одбрана пресретнала и соборила три ракети

Јорданското воздухопловство пресретна три ирански ракети и шест беспилотни летала насочени кон кралството во изминатите 24 часа, а четвртата ракета падна во ненаселена област, објави денес државната новинска агенција „Петра“, повикувајќи се на воен извор, пренесува Анадолу.

Воениот извор од Генералштабот на Јорданските вооружени сили - Арапската армија изјави дека утринава противвоздушната одбрана пресретнала и соборила три ракети.

Четвртата ракета паднала во оддалечена, ненаселена област, додава изворот.

Шест ирански беспилотни летала, исто така, беа пресретнати и соборени синоќа, соопшти војската, додавајќи дека во инцидентите нема жртви или материјална штета.

Екипи од Кралскиот инженерски корпус беа испратени на локациите каде што паднаа ракетата и остатоците и ги обезбедија подрачјата во согласност со воспоставените технички и безбедносни процедури.

Изворот соопшти дека вооружените сили продолжуваат да го надгледуваат јорданскиот воздушен простор и го одржуваат „највисокото ниво на оперативна подготвеност“ за да одговорат на каква било закана за безбедноста на кралството или безбедноста на неговите граѓани, во согласност со важечките правила за дејствување.

Војската ги повика жителите да ги избегнуваат локациите каде што паднале ракети, беспилотни летала или остатоци, веднаш да пријават такви предмети и да се придржуваат кон официјалните извори за информации.

Исто така, таа предупреди да не се шират гласови и непроверени известувања.