- „Американските сили во Јордан се присутни врз основа на договор за одбранбена соработка, кој целосно го почитува јорданскиот суверенитет и функционира во рамките на заедничките напори за борба против тероризмот“

Јордан ги негираше иранските напади и присуството на американски воени бази во земјата - „Американските сили во Јордан се присутни врз основа на договор за одбранбена соработка, кој целосно го почитува јорданскиот суверенитет и функционира во рамките на заедничките напори за борба против тероризмот“

Јордан ги негираше иранските напади насочени кон Кралството и земјите од Персискиот Залив, притоа потврдувајќи дека присуството на американските сили во земјата се заснова на договор за одбранбена соработка со цел борба против тероризмот, јавува Анадолу.

„Американските сили во Јордан се присутни врз основа на договор за одбранбена соработка, кој целосно го почитува јорданскиот суверенитет и функционира во рамките на заедничките напори за борба против тероризмот“, изјави јорданскиот министер за надворешни работи, Ајман Сафади, вчера за време на панел-дискусија на маргините на Безбедносниот форум во Аспен.

Според соопштението објавено денес од Министерството за надворешни работи, Сафади ја повтори осудата на Аман за иранските напади насочени кон Кралството и земјите од Советот за соработка во Заливот (GCC), нагласувајќи дека за нив „не постои оправдување“.

Министерот за надворешни работи повика на почитување на договорот за прекин на огнот меѓу САД и Иран, потенцирајќи дека дипломатијата е единствениот пат до трајно решение на регионалните тензии. Тој истакна дека Јордан и останатите арапски земји не се дел од конфликтот и се стремат кон изградба на конструктивни односи со Техеран.

Сафади истакна дека постигнувањето такви односи бара решавање на изворите на тензии, особено мешањето во внатрешните работи на арапските држави, и обезбедување врските да се засноваат на почитување на суверенитетот и немешање.

Изјавите на Сафади доаѓаат во екот на обновените тензии меѓу Вашингтон и Техеран. Додека САД во изминатите денови извршија напади врз неколку локации во Иран, Техеран возврати со напади врз американските капацитети во регионот.

Денес Јордан пресретна и собори три ирански ракети кои навлегоа во неговиот воздушен простор, при што нема пријавени жртви, соопшти државната новинска агенција „Петра“.

Во меѓувреме, иранската Исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека извршила напад во две фази врз американски борбени авиони и авиони за полнење гориво стационирани во Јордан, користејќи неколку балистички ракети и голем број беспилотни летала, објави официјалната новинска агенција ИРНА.

Вашингтон и Техеран на 17 јуни потпишаа Меморандум за разбирање, кој вклучуваше прекин на огнот и започнување преговори со посредство на Пакистан и Катар, со цел ставање крај на конфликтот што започна откако САД и Израел почнаа со воени операции против Иран на 28 февруари.

Американскиот претседател Доналд Трамп на 8 јули го најави крајот на прекинот на огнот по обновената ескалација, еден ден откако Иран нападна три брода што минувале низ Ормускиот Теснец, обвинувајќи ги дека не ги следеле навигациските рути определени од Техеран.

САД одговорија со напади на локации внатре во Иран.

Вашингтон инсистира на користење различни рути за трговските бродови во Ормускиот Теснец, кои се разликуваат од оние што ги наметнува Техеран. Иран го отфрла овој пристап и се заканува дека ќе ги нападне сите пловила што нема да се координираат со иранските власти пред транзитот.