- Воениот портпарол на Хусите, Јахја Сарие, изјави дека во операцијата биле нападнати саудиските нафтени танкери „Енцелија“ и „Лаила“ поради прекршување на поморската блокада

Јеменските Хуси соопштија дека гаѓале два саудиски нафтени танкери со ракети и беспилотни летала - Воениот портпарол на Хусите, Јахја Сарие, изјави дека во операцијата биле нападнати саудиските нафтени танкери „Енцелија“ и „Лаила“ поради прекршување на поморската блокада

ИСТАНБУЛ (АА) — Јеменските Хуси утринава соопштија дека спровеле воена операција насочена кон два саудиски нафтени танкери со балистички и крстосувачки ракети, како и со беспилотни летала, јавува Анадолу.

Воениот портпарол на Хусите, Јахја Сарие, изјави дека во операцијата биле нападнати саудиските нафтени танкери „Енцелија“ и „Лаила“ поради прекршување на поморската блокада, тврдејќи дека со нападите постигнале директни погодоци.

Сарие рече дека операцијата принудила речиси 10 бродови да се свртат назад и да се повлечат.

Тој изјави дека вооружените сили на групата ќе продолжат со поморските операции против Саудиска Арабија и ќе ја применуваат стратегијата „блокада за блокада“.

Сарие исто така ја предупреди Саудиска Арабија дека секој напад врз Јемен ќе наиде на големи операции длабоко во саудиска територија.

Претходно, Британската агенција за поморски трговски операции (UKMTO) соопшти дека избувнал пожар на бродот танкер откако бил погоден од проектил на околу 70 милји југозападно од Ал Шакик, Саудиска Арабија. Од агенцијата известија дека надлежните вршат истрага за инцидентот.

Подоцна, Општата управа за транспорт на Саудиска Арабија (TGA), цитирана од официјалната новинска агенција СПА, потврди дека танкерот „Енцелија“ бил нападнат додека пловел во Црвеното Море, што предизвикало пожар на предниот дел на бродот.

Официјален извор од управата потврди дека сите членови на екипажот се безбедни и дека релевантните органи ги презеле неопходните мерки за обезбедување на бродот и неговиот екипаж, како и за заштита на морската средина. Изворот исто така го опиша нападот како кршење на меѓународните закони и конвенции кои ја штитат безбедноста на комерцијалните пловила и нивните екипажи.

Хусите во понеделникот објавија забрана за поморска пловидба кон Саудиска Арабија, што ја поттикна коалицијата предводена од Саудиска Арабија да вети „цврст и енергичен“ одговор и да започне мерки за заштита на бродовите што транзитираат низ теснецот Баб ел-Мандаб.