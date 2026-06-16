- Таа ја нагласи потребата од диверзификација на изворите на снабдување преку соработка со истомисленички партнери, како и обезбедување поддршка за државите богати со ресурси преку меѓународните финансиски институции

Јапонската премиерка предложи иницијатива за заедничка соработка за критичните минерали на самитот на Г7 - Таа ја нагласи потребата од диверзификација на изворите на снабдување преку соработка со истомисленички партнери, како и обезбедување поддршка за државите богати со ресурси преку меѓународните финансиски институции

На работната вечера во рамките на самитот на Г7 во Франција, јапонската премиерка Санае Такаичи предложи „иницијатива за заедничка соработка во складирањето“ со цел зајакнување на резервите на критични минерали на земјите од Г7 и ги повика лидерите на оваа група да обезбедат слободна пловидба низ Ормускиот Теснец, се вели во официјалното соопштение објавено денес, пренесува Анадолу.

Како што се наведува во соопштението од нејзиниот кабинет, фокусот на разговорите што се одржаа синоќа во крајбрежниот град Евијан бил ставен на главните меѓународни предизвици, вклучително и на состојбите на Блискиот Исток, Украина и Индо-пацификот, како и на зајакнувањето на отпорноста на синџирите на снабдување.

Такаичи изрази задоволство во врска со неодамна објавениот меморандум на разбирање помеѓу САД и Иран, опишувајќи го како сериозен чекор напред во поглед на намалување на тензиите во регионот.

Упатувајќи пофалби за дипломатските напори на Вашингтон, таа изјави дека сега е од суштинско значење целосно да се спроведе договорот, да се обезбеди безбеден премин низ Ормускиот Теснец и да се постигне конечен договор со кој ќе се спречи Иран да се стекне со нуклеарно оружје.

Јапонската лидерка исто така апелираше за итен транзит на бродовите што се заглавени во Персискиот Залив, порачувајќи дека безбедноста и добросостојбата на нивните екипажи мора да бидат поставени како апсолутен приоритет.

Нагласувајќи ги поуките од неодамнешната криза во Ормускиот Теснец, Такаичи предложи „иницијатива за заедничка соработка во складирањето“ меѓу земјите од Г7 со цел да се зајакнат резервите на критичните минерали и да се подобри отпорноста на глобалните синџири за снабдување.

Таа ја нагласи потребата од диверзификација на изворите на снабдување преку соработка со истомисленички партнери, како и обезбедување поддршка за државите богати со ресурси преку меѓународните финансиски институции.

Такаичи ја потврди и посветеноста на Јапонија за целосна денуклеаризација на Северна Кореја, изразувајќи загриженост во однос на развојот на нуклеарната и ракетната програма на Пјонгјанг, засиленото вооружување на земјата, како и наводните кражби на криптовалути.

Годишниот самит на Г7, кој оваа година се одржува под покровителство на францускиот претседател Емануел Макрон, ги собра лидерите на најразвиените светски економии за да ја разгледаат глобалната безбедност, како и економските и геополитичките предизвици.