- Предложената легислатива има за цел да создаде голем урбан центар кој ќе може да ги преземе основните владини функции доколку Токио е онеспособен од природна катастрофа или друга вонредна состојба

Јапонската владејачка партија го усвои законот за втор главен град - Предложената легислатива има за цел да создаде голем урбан центар кој ќе може да ги преземе основните владини функции доколку Токио е онеспособен од природна катастрофа или друга вонредна состојба

Јапонската владејачка Либерално-демократска партија (ЛДП) денес го одобри нацрт-законот за втор главен град кој би можел да послужи како резерва на Токио во случај на голема катастрофа, пренесува Анадолу.

Предложената легислатива има за цел да создаде голем урбан центар кој ќе може да ги преземе основните владини функции доколку Токио е онеспособен од природна катастрофа или друга вонредна состојба, објави јапонски „Џиџи прес“.

Потегот е дел од политичкиот договор потпишан во октомври од страна на владејачката партија и нејзиниот коалициски партнер Јапонската иновативна партија (ЈИП).

Главната точка на несогласување беше за клаузулата со која се уредуваат референдумите за создавање посебни административни окрузи во градовите.

Според ревидираниот нацрт-закон, опсегот на гласачи со право на глас ќе биде ограничен на жителите на конкретниот град, отворајќи го патот за одобрување од ЛДП.