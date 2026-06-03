- „Јапонија е длабоко загрижена што нападите меѓу Израел и Хезболах резултираа со жртви меѓу цивилите и медицинскиот персонал, како и со уништување на цивилната инфраструктура“

Јапонија изрази загриженост поради израелските копнени операции во јужен Либан - „Јапонија е длабоко загрижена што нападите меѓу Израел и Хезболах резултираа со жртви меѓу цивилите и медицинскиот персонал, како и со уништување на цивилната инфраструктура“

ИСТАНБУЛ (АА) - Јапонија денес изрази загриженост поради израелските копнени операции во јужен Либан, повикувајќи на почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на земјата.

„Јапонија е длабоко загрижена што нападите меѓу Израел и Хезболах резултираа со жртви меѓу цивилите и медицинскиот персонал, како и со уништување на цивилната инфраструктура“, се наведува во соопштението на Министерството за надворешни работи на Јапонија.

„Исто така, изразуваме длабока загриженост што, и покрај повиците на меѓународната заедница за воздржаност, копнените операции на Израел во јужен Либан продолжуваат, и уште еднаш силно повикуваме на почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан“, се додава во соопштението.

Јапонија ги повика „сите страни“ веднаш да ги прекинат непријателствата, да го почитуваат меѓународното право, вклучително и меѓународното хуманитарно право, целосно да ги спроведат релевантните резолуции на Советот за безбедност на ОН и да покажат „максимална“ воздржаност.

Таа, исто така, најостро ги повика сите инволвирани страни целосно да го почитуваат договорот за прекин на огнот, со цел да се обезбеди негова одржливост и да се придонесе кон долгорочен мир и стабилност во регионот.

Израел ги продолжи речиси секојдневните воздушни напади и копнената офанзива во Либан и покрај прекинот на огнот кој стапи на сила на 17 април, а подоцна беше продолжен до почетокот на јули.