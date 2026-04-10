Јапонија бара алтернативни енергетски рути во ек на неизвесноста околу Ормускиот Теснец

Премиерката Санае Такаичи денес изјави дека Владата вложува максимални напори да обезбеди сурова нафта од извори кои не се потпираат на теснецот, додавајќи дека земјата би требало да обезбеди доволно резерви за да издржи до крајот на оваа година, објави јавниот сервис НХК.

Таа истакна дека Јапонија планира следниот месец или подоцна да пушти во употреба дополнителни количини нафта од националните резерви, доволни за 20 дена, со цел да помогне во стабилизирање на снабдувањето.

Таа ги даде овие изјави за време на состанокот со владините министри посветен на снабдувањето со нафта.

Такаичи, исто така, му наложи на министерот за индустрија, Рјосеи Аказава, да се справи со проблемите во синџирот на снабдување, вклучително и загриженоста за недостиг на разредувачи за бои што се користат во градежништвото и одржувањето на автомобилите.

Таа побара мазутот од типот А, кој се користи во производството на лесно дизел гориво, да им се продава директно на претпријатијата од трговците на големо, наместо преку дистрибутери.

Такаичи додаде дека добила барања за поддршка при набавка на нафта од земји со слични ставови и дека го разгледува секое барање поединечно.

И покрај двонеделниот прекин на огнот меѓу САД, Израел и Иран, интензитетот на бродскиот сообраќај низ Ормускиот Теснец е сè уште значително под вообичаеното ниво, што го отежнува снабдувањето на глобалните пазари со сурова нафта и течен природен гас.

Преку Ормускиот Теснец, поминуваат околу 20 % од светските количини на снабдување со нафта, при што секое негово нарушување претставува клучен двигател на нестабилноста на пазарот.