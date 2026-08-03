- Властите соопштија дека околу 60.000 жители во границите на градот Спокејн се евакуирани, додека пожарот зафатил повеќе од 7.700 акри.

Шумските пожари во сојузната држава Вашингтон уништија повеќе од 600 објекти, десетици илјади луѓе се евакуирани - Властите соопштија дека околу 60.000 жители во границите на градот Спокејн се евакуирани, додека пожарот зафатил повеќе од 7.700 акри.

Шумските пожари продолжуваат да се шират во источниот дел на американската сојузна држава Вашингтон, при што се уништени повеќе од 600 објекти, а десетици илјади жители се евакуирани, додека пожарникарите се борат со повеќе активни пожари во услови на екстремни временски услови, јавуваат американските медиуми, пренесува Анадолу.

Пожарот Спокејн Комплекс, кој ги опфаќа пожарите „Олд Трејлс“, „Фервју“ и „Отом Лејн“, зафатил повеќе од 7.700 акри и сè уште не е ставен под контрола, соопштија надлежните.

Во пожарите досега нема пријавени повредени.

Властите соопштија дека околу 60.000 жители во границите на градот Спокејн се евакуирани, додека задолжителните наредби за евакуација остануваат во сила во делови од округот Спокејн и се проширени и на подрачја од соседниот округ Стивенс.

Градоначалничката на Спокејн, Лиса Браун, ги опиша пожарите како најтешката природна катастрофа со која се соочил нивниот регион.

Според надлежните, најмалку 640 објекти се уништени само во пожарот „Олд Трејлс“, иако сè уште не е утврдено колку од нив биле домови, деловни објекти или училишта.

Под закана од огнената стихија остануваат уште околу 4.000 објекти.

Гувернерот Боб Фергусон прогласи вонредна состојба на територијата на целата сојузна држава и воведе забрана за палење оган до крајот на септември, повикувајќи се на сушните услови и брзото менување на однесувањето на пожарите.

Тој додаде дека е побарана итна помош од Федералната агенција за управување со вонредни состојби (ФЕМА), како и дополнителни федерални средства за закрепнување.

„Ситуацијата е исклучително динамична, особено во Спокејн“, изјави Фергусон.

Генерал-мајорот на Националната гарда на Вашингтон, Гент Велш, ја оцени состојбата како „трагедија“.

„Кога ќе изгрее сонцето, ќе бидеме шокирани од сцените што ќе ги видиме“, рече тој.

Националната метеоролошка служба издаде ретко предупредување од највисок степен за особено опасна ситуација за делови од источен Вашингтон и Орегон, предупредувајќи дека силните ветрови и исклучително сувите услови можат да придонесат за брзо ширење на пожарите.

Државните власти соопштија дека низ Вашингтон во моментов се активни 15 шумски пожари кои досега зафатиле околу 250.000 акри, додека во соседен Орегон од почетокот на годината изгореле повеќе од 1,7 милиони акри.

Предупредувањата за опасност од пожари остануваат во сила во поголемиот дел од северозападниот дел на Пацификот, додека чадот и понатаму го влошува квалитетот на воздухот.