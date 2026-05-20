Штрајк со глад на 87 активисти од флотилата за помош на Газа поради притворањето од страна на Израел - Флотилата претходно соопшти дека вторпат за три недели израелската армија, која тврди дека е „најморална армија“, ги киднапирала нивните активисти од меѓународни води

Осумдесет и седум активисти на Глобалната флотила „Сумуд“ за помош на Газа, а кои се притворени од Израел, започнаа штрајк со глад во знак на протест поради нивното притворање, изразувајќи солидарност со палестинските затвореници што се наоѓаат во израелските затвори, пренесува Анадолу.

Во објава на американската компанија за социјални медиуми X, флотилата соопшти дека вторпат за три недели израелската армија, која тврди дека е „најморална армија“, ги киднапирала нивните активисти од меѓународни води.

Додаде дека „во знак на протест поради нивното нелегално киднапирање и во знак на солидарност со над 9.500 палестински заложници што се наоѓаат во израелските зандани, најмалку 87 учесници на флотилата се обврзаа на штрајк со глад додека не бидат ослободени“.

Флотилата повика на ослободување на сите притвореници што ги држат израелските власти и ги повика владите да го осудат „чинот на пиратство“.

Исто така, флотилата повика на укинување на блокадата на Појасот Газа и ослободување на сите киднапирани од флотилата, како и на сите палестински затвореници.

Глобалната флотила „Сумуд“ вчера соопшти дека сите 50 брода што пловеа кон Газа за доставување помош биле запленети од Израел.

Тие превезуваа 428 лица од 44 земји, меѓу кои и 78 турски државјани.

Израелското Министерство за надворешни работи во објава на американската компанија за социјални медиуми X соопшти дека сите активисти се пренесени на израелски бродови и се на пат кон Израел, каде што ќе може да се сретнат со своите конзуларни претставници.

Флотилата тргна во четвртокот од турскиот округ Мармарис во нов обид да се пробие нелегалната израелска блокада наметната врз Газа од 2007 година.

Ова не е прв ваков инцидент во кој е вклучена флотилата.

Кон крајот на април израелската армија нападна бродови на флотилата во меѓународни води покрај грчкиот остров Крит. Во тоа време во флотилата имаше 345 учесници од 39 земји, вклучително и турски државјани.

Израел воведе блокада врз Појасот Газа од 2007 година, оставајќи 2,4 милиони луѓе на територијата на раб на глад.

Израелската армија започна брутална двегодишна офанзива врз Газа во октомври 2023 година, при што се убиени повеќе од 72.000 Палестинци, повредени се над 172.000, а предизвикано е огромно уништување низ опколената територија.