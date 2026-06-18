- Синдикатите посочуваат дека париската полиција ги заострила критериумите за издавање и обновување на безбедносните дозволи, кои се неопходен услов за добивање на аеродромските пропусници

Штрајк на аеродромите во Париз поради заострувањето на безбедносните проверки за вработените - Синдикатите посочуваат дека париската полиција ги заострила критериумите за издавање и обновување на безбедносните дозволи, кои се неопходен услов за добивање на аеродромските пропусници

Синдикатите на париските аеродроми најавија штрајк за денес поради построгите безбедносни проверки, бидејќи стравуваат дека работниците ќе останат без пропусниците за влез на работното место, јавува Анадолу.

Синдикатите посочуваат дека париската полиција ги заострила критериумите за издавање и обновување на безбедносните дозволи, кои се неопходен услов за добивање на аеродромските пропусници.

Штрајкот ќе ги опфати работниците на аеродромите „Шарл де Гол“, „Орли“ и „Ле Бурже“ во Париз.

Тие тврдат дека некои работници се соочуваат со ризик да ги изгубат своите работни места бидејќи барањата за пропусници можат да бидат одбиени или повлечени поради стари правни случаи или полесни прекршоци.

Синдикатите бараат формирање на заедничко тело за ревизија кое ќе ги испитува спорните случаи, како и издавање привремени пропусници додека траат жалбените постапки.

За утринава е планиран протест пред канцеларијата на делегацијата на префектурата на аеродромот „Шарл де Гол“.

Не е соопштен официјален план за откажување на летови, иако синдикатите предупредија дека прекините би можеле да влијаат врз функционирањето на аеродромот.

Од аеродромот соопштија дека протестот ќе биде само мирен собир и дека летовите ќе се одвиваат нормално.