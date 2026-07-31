- Шпанија е меѓу европските земји кои најчесто ја критикуваат израелската воена кампања. Во мај 2024 година ја призна државата Палестина и повеќе пати побара итен прекин на огнот.

Шпанските политичари и коментатори го обвинуваат Израел дека предизвикува хаос поради мигрантската криза во Сеута - Шпанија е меѓу европските земји кои најчесто ја критикуваат израелската воена кампања. Во мај 2024 година ја призна државата Палестина и повеќе пати побара итен прекин на огнот.

Дипломатските тензии меѓу Шпанија и Израел поради војната во Газа сè повеќе се пренесуваат на социјалните мрежи, а мигрантската криза во шпанската северноафриканска енклава Сеута се појави како најнова точка на судир по меѓусебните препирања меѓу израелскиот амбасадор во ОН, Дени Данон, и шпанскиот министер за транспорт, Оскар Пуенте, јавува Анадолу.

Данон ја обвини Шпанија дека постојано го критикува Израел додека прогласува вонредна состојба во Сеута поради мигрантската криза.

„Шпанија, која не пропушта прилика да му држи лекции на Израел, прогласи вонредна состојба во Сеута по кризата со нејзината имиграциска политика“, напиша Данон на американската платформа за социјални медиуми Х.

„Можеби пред да продолжи да ни држи лекции, време е да му објасни на светот зошто сè уште задржува колонијални енклави во Африка“, додаде тој, осврнувајќи се на шпанските градови Сеута и Мелила на медитеранскиот брег на Мароко.

Цитирајќи ја објавата на Данон на Х, Пуенте одговори: „Па, се чини дека сè станува сосема јасно“.

Иако министерот не навлезе во детали, неговата изјава беше интерпретирана како одговор на критиките на Данон и дојде во време на зголемена политичка дебата во Шпанија за мигрантската криза и улогата на Израел во регионалната политика.

Овие препирања на интернет следуваа по коментарите на шпанската политичка коментаторка Каролина Алонсо. Таа тврдеше дека Израел се обидува да ја поткопа шпанската Влада како одмазда за ставот на Мадрид кон војната во Газа.

Споделувајќи објава за повиците од некои италијански политичари за суспендирање на Шпанија од Шенгенската зона, Алонсо изјави дека тоа се спроведува „преку Мароко, со поддршка од Израел“, како и од шпанската и европската крајна десница.

Таа ги обвини и Соединетите Американски Држави дека се обидуваат да ја ослабнат шпанската Влада за да го прошират своето влијание врз Гибралтарскиот Теснец, додавајќи дека мигрантската криза прераснала во дел од поширока геополитичка борба.

Во дебатата се вклучи и шпанскиот пратеник Габриел Руфијан, парламентарен портпарол на Републиканската левица на Каталонија (ЕРЦ).

Тој ги поддржа наводите од социјалните мрежи дека мигрантската криза им служела на американските и израелските интереси, повикувајќи на широк национален консензус наместо на партиски препукувања.

Новинарот Хосе Визнер потсети на една објава на социјалните мрежи од 2019 година напишана од Јаир Нетанјаху, син на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, во која се зборувало за наводна израелска поддршка за сепаратистичките движења во Сеута и Мелила.

Цитирајќи ја таа објава, Визнер се запраша дали актуелниот миграциски притисок претставува „одмазда“ против шпанскиот премиер Педро Санчез, чија цена ја плаќаат сите Шпанци.

Слични тврдења изнесе и шпанскиот коментатор Рубен Гисберт. Тој истакна дека Мароко ги интензивирал своите барања за Сеута и Мелила дури откако Санчез ја презел власта и зазел критички став кон Израел, во корист на палестинската кауза.

Инаку, односите меѓу Шпанија и Израел се влошија со почетокот на војната во Газа во октомври 2023 година.

Шпанија е меѓу европските земји кои најчесто ја критикуваат израелската воена кампања. Во мај 2024 година ја призна државата Палестина и повеќе пати побара итен прекин на огнот и поголем хуманитарен пристап до Газа.