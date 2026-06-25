- „Ја упатувам мојата целосна поддршка, како и поддршката од Шпанија, до народот на Венецуела по разорните земјотреси. Нашите мисли се со жртвите и нивните семејства.“

Шпанскиот премиер изрази целосна поддршка за венецуелскиот народ по земјотресите - „Ја упатувам мојата целосна поддршка, како и поддршката од Шпанија, до народот на Венецуела по разорните земјотреси. Нашите мисли се со жртвите и нивните семејства.“

Шпанскиот премиер Педро Санчез денес упати целосна поддршка до венецуелскиот народ по смртоносните земјотреси што во текот на ноќта ја погодија земјата, јавува Анадолу.

„Ја упатувам мојата целосна поддршка, како и поддршката од Шпанија, до народот на Венецуела по разорните земјотреси. Нашите мисли се со жртвите и нивните семејства“, напиша Санчез на американската компанија за социјални медиуми Х.

Вршителката на должноста претседател на Венецуела, Делси Родригез, синоќа прогласи вонредна состојба на национално ниво, откако силни земјотреси го погодија северниот дел на карипскиот брег на земјата, предизвикувајќи обемни материјални штети и активирајќи ги предупредувањата за цунами низ регионот.

„Најмалку 32 лица загинаа во последователните земјотреси со висок интензитет, а околу 700 луѓе се повредени“, објави Родригез утринава.