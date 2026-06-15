„Да славиме. Но да не заборавиме. И конечно да научиме дека војната е неуспех. Дијалогот и дипломатијата се единствен пат напред“

Шпанскиот премиер го поздрави договорот меѓу САД и Иран: Крај на бесмисленоста и нова ера на Блискиот Исток „Да славиме. Но да не заборавиме. И конечно да научиме дека војната е неуспех. Дијалогот и дипломатијата се единствен пат напред“

Шпанскиот премиер Педро Санчез денес изјави дека новопостигнатиот мировен договор меѓу САД и Иран потенцијално би можел да стави крај на „бесмисленоста“ и да го означи почетокот на нова ера на Блискиот Исток, јавува Анадолу.

„Веруваме дека мировниот договор објавен денес ќе послужи за ставање крај на оваа бесмисленост, дека ќе биде почитуван од сите страни и дека на тој начин ќе го означи почетокот на нова ера на Блискиот Исток“, порача Санчез преку американската компанија на социјални мрежи X.

Тој потсети на жртвите од конфликтот во Иран, посочувајќи на повеќе од 7.400 загинати и уништените стотици домови, училишта и болници.

Понатаму истакна дека тоа предизвикало и значително зголемување на цените и милијарди евра загуби за Европа.

„Да славиме. Но да не заборавиме. И конечно да научиме дека војната е неуспех. Дијалогот и дипломатијата се единствен пат напред“, додаде Санчез.