Шпанија предупреди на „вонредна опасност“, се очекува температурата да надмине 44 Целзиусови степени - Шпанското Министерство за здравство предупреди за зголемени здравствени ризици од екстремните горештини

Шпанската метеоролошка агенција денес издаде црвени предупредувања за високи температури за делови од Валенсија, Аликанте и Мурсија, предупредувајќи на „вонредна опасност“ бидејќи се очекува температурите да надминат 44 Целзиусови степени утре поради интензивирањето на топлотниот бран, јавува Анадолу.

Државната метеоролошка агенција на Шпанија (АЕМЕТ) ги стави под црвено предупредување јужните крајбрежни области на Валенсија и Аликанте, како и Вега дел Сегура и долината Гвадалентин, Лорка и Агилас во регионот Мурсија, прогнозирајќи температури од 42 Целзиусови степени или повеќе во внатрешноста на јужна Валенсија и Аликанте и над 44 Целзиусови степени во делови од Мурсија.

АЕМЕТ за денес го продолжи портокаловото предупредување за големи делови од континентална Шпанија и Балеарските Острови, каде што температурите се очекува да се движат меѓу 39 и 42 Целзиусови степени.

Таа, исто така, предупреди на грмежи низ источниот дел на полуостровот, со можен голем град и многу силни удари на ветерот.

Шпанското Министерство за здравство исто така предупреди за зголемени здравствени ризици од екстремните горештини.

Неговата најнова мапа за здравствен ризик од топлотни бранови ги покажа највисоките нивоа на ризик низ делови од Арагон, Кастилја-Ла Манча, Валенсиската Заедница, Мурсија и Андалузија, додека условите со среден ризик се протегаа низ поголемиот дел од внатрешноста на земјата.

Министерството им препорача на жителите да останат хидрирани, да избегнуваат продолжено изложување на сонце и да преземат дополнителни мерки на претпазливост за постарите лица, децата и луѓето со хронични здравствени состојби.

- Потребен е државен пакт за климатската вонредна состојба -

Говорејќи по посетата на областите погодени од пожарите, премиерот Педро Санчез изјави дека повеќе од 100.000 хектари изгореле низ Шпанија, што е приближно еквивалентно на просечната годишна површина зафатена од пожар во земјата во текот на изминатата деценија.

Тој повика на државен пакт меѓу институциите и политичките партии за зајакнување на превенцијата од пожари и климатската адаптација, тврдејќи дека овие мерки треба да станат постојани јавни политики поддржани со стабилно финансирање наместо привремени реакции за време на итни случаи.

Санчез ги повика политичките партии да „ја остават настрана партиската политика“ и да се обединат против она што го опиша како „наш заеднички непријател, а тоа е климатската вонредна состојба“, велејќи дека Шпанија мора да ги зајакне напорите за превенција, јавна свест, ублажување и адаптација за подобро да ги заштити животите, заедниците и екосистемите.

„Шпанската Влада, како и секогаш досега, ќе обезбедува ресурси за борба против пожарите, како што правиме и сега, но исто така ќе одвои финансиски средства за закрепнување на погодените области“, додаде тој.