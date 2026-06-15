Шпанија го поздрави договорот меѓу САД и Иран, повика на дипломатија за одржување на прекинот на огнот

Gizem Nisa Çebi Demir
15 Јуни 2026•Ажурирано: 15 Јуни 2026
Шпанскиот министер за надворешни работи, Мануел Алварес, денес го поздрави постигнувањето договор меѓу САД и Иран, заблагодарувајќи им се на посредниците за нивните напори и нагласувајќи ја важноста од одржувањето слободна и безбедна пловидба низ Ормускиот Теснец, пренесува Анадолу.
„Го поздравувам договорот меѓу Соединетите Американски Држави и Иран. Им благодарам на посредниците за нивните напори. Слободната и безбедна пловидба низ Ормускиот Теснец е од суштинско значење“, наведе Алварес во објава на американската компанија за социјални медиуми Х.
Тој додаде дека „дијалогот и преговорите можат да ги решат преостанатите прашања и да го зачуваат прекинот на огнот, вклучително и во Либан“.
Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф утринава објави дека САД и Иран постигнале договор по интензивни преговори, при што двете страни прогласија итен и траен прекин на воените операции на сите фронтови, вклучително и во Либан.