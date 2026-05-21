Шефот на шпанската дипломатија: Шпанските активисти од флотилата за Газа ќе бидат депортирани преку Турција

İlayda Çakırtekin
21 Мај 2026•Ажурирај: 21 Мај 2026
Шпанскиот министер за надворешни работи, Хосе Мануел Албарес, денес изјави дека нивните државјани од хуманитарната флотила за Газа ќе бидат депортирани во текот на денот преку Турција, пренесува Анадолу.
„Шпанскиот конзул во Израел штотуку нè извести дека активистите, заедно со останатите сопатници, веќе ги превезуваат кон аеродромот 'Рамон'. Сè укажува на тоа дека оттаму ќе бидат депортирани преку Турција“, изјави Албарес за телевизијата „Ла Хора де Ла 1“.
Тој, сепак, напомена дека тоа сè уште не е официјално потврдено и додаде: „Тоа е она за што веќе се разговара меѓу конзулите и што се забележува на терен“.
Хуманитарната Глобална флотила „Сумуд“ во вторникот соопшти дека сите 50 бродови од нејзиниот конвој се запленети од Израел.
Флотилата, која превезуваше 428 лица од 44 земји, тргна минатиот четврток од турскиот регион Мармарис во нов обид да ја пробие нелегалната израелска блокада наметната врз Појасот Газа од 2007 година.