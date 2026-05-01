Шефот на ЦЕНТКОМ го информираше Трамп за потенцијалните опции за „последен удар" врз Иран

Командантот на Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) го информираше претседателот Доналд Трамп за потенцијалните опции за „последен удар“ врз Иран, објави синоќа Фокс њуз, пренесува Анадолу.

Адмиралот Бред Купер ги презентираше можните опции за време на брифингот со Трамп во Собата за ситуации, наведувајќи „краток и моќен бран напади“ доколку претседателот одлучи да ги продолжи борбените операции.

Оценетите цели наводно ги вклучуваат „преостанатите воени капацитети, раководството и инфраструктура на Иран“, се додава.

Пентагон, исто така, размислува за распоредување напредни оружени системи, вклучително и новата хиперсонична ракета позната како „Темен орел“, според Фокс њуз.

Се додава дека системот има капацитет да погоди цели на оддалеченост до 3.218 километри, потенцијално целејќи ги преостанатите лансери на балистички ракети.

Исто така, бомбардерите Б-1Б Лансер, кои можат да бидат вооружени со до 2.300 килограми хиперсонични ракети, го зголемуваат своето присуство во регионот и можат да носат „голем товар“.

САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазда од Техеран против американските сојузници во Персискиот Залив и затворање на Ормускиот Теснец.

Прекин на огнот беше објавен на 8 април со посредство на Пакистан, по што следеа преговори во Исламабад на 11 и 12 април, во рамките на кои не беше постигнат договор.

Трамп подоцна еднострано го продолжи прекинот на огнот без да постави нова временска рамка, на барање на Пакистан.