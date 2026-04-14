Шефот на украинската дипломатија ја нагласи важноста за Киев и Европа на деблокирањето на заемот од 90 милијарди евра

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха денес ја истакна клучната важност на заемот од 90 милијарди евра од Европската Унија за Киев, со цел да се обезбеди континуирана поддршка за неговата земја, како и заштита на Европа од Русија, пренесува Анадолу.

„Ја истакнав пресудната важност на деблокирање на заемот во висина од 90 милијарди евра за да се обезбеди континуирана поддршка за Украина и заштита на цела Европа од руската закана”, објави Сибиха на американската платформа за социјални медиуми Х по телефонскиот разговор со шефицата за надворешна политика Каја Калас.

Опишувајќи го разговорот со Калас како „многу успешен”, Сибиха изјави дека дискутирале за европската агенда и нивната потреба да се одржи темпото и да се задржи единството во донесувањето на клучните одлуки што ги зајакнуваат заедничката безбедност и издржливост.

Сибиха дополнително вели дека со Калас размениле мислења и за резултатите од неодамнешните парламентарни избори во Унгарија, како и за нивните рефлексии врз силата на Европа.

„Во однос на Блискиот Исток се согласивме за важноста од координирани меѓународни напори за да се осигури стабилност во регионот. Исто така, ја нагласивме потребата за заштита на цивилите, како и спречување на натамошна ескалација”, додаде Сабиха.

На состанокот на Европскиот совет во декември минатата година, по неколкунеделни интензивни преговори, лидерите на ЕУ конечно постигнаа согласност за финансискиот пакет наменет за Украина во висина од 90 милијарди евра за период од 2026 и 2027 година.

Сепак, заемот и понатаму останува блокиран од Унгарија, која под палката на премиерот во заминување, Виктор Орбан, бара Украина повторно да го пушти протокот на руска нафта преку гасоводот Дружба, пред да го повлече своето вето за исплата на средствата.

Унгарија ја обвинува Украина за намерно запирање на испораката на нафта преку гасоводот Дружба, а Киев тврди дека прекините се должат на оштетувања предизвикани од руските напади.

Минатата недела украинскиот претседател Владимир Зеленски изјави дека се очекува поправките на гасоводот Дружба да бидат завршени оваа пролет и дека веќе е направено многу во тој поглед.

Петер Маѓар, лидер на опозициската партија Тиса, оствари убедливо водство, поразувајќи го Орбан на парламентарните избори одржани во неделата, покажуваат податоците на Националната изборна комисија. Подоцна Орбан го призна поразот, велејќи: „Ние ќе ѝ служиме на нашата нација од опозиција.”