Шефот на ОН за човекови права предупреди на „опасна“ ескалација меѓу Русија и Украина, повика на враќање на преговорите - „Категорично повикувам на воздржаност. Обновете ги преговорите и ставете крај на страдањата“

Високиот комесар на Обединетите нации (ОН) за човекови права, Волкер Турк, денес предупреди на натамошна ескалација меѓу Русија и Украина, поради заканите од Москва за интензивирање на нападите, јавува Анадолу.

„Категорично повикувам на воздржаност. Обновете ги преговорите и ставете крај на страдањата“, изјави Турк во соопштението.

Тој рече дека „опасната“ ескалација на непријателствата довела до нагло зголемување на цивилните жртви, при што бројот на убиени или повредени цивили во Украина во првите четири месеци од 2026 година е зголемен за 21% во споредба со истиот период во 2025 година.

Според податоците на ОН, 815 цивили биле убиени, а 4.174 биле повредени во периодот меѓу јануари и април оваа година, во споредба со 682 убиени и 3.453 повредени пред една година.

Огромно мнозинство од жртвите се регистрирани на територијата контролирана од Украина.

Турк наведе неколку неодамнешни напади од големи размери, вклучително и нападот врз станбена зграда во Киев меѓу 13 и 14 мај, во кој загинаа 24 цивили, а десетици беа повредени.

Исто така, тој се осврна на украинскиот напад врз образовен комплекс во окупираниот Старобелск меѓу 21 и 22 мај.

Според руските власти, 21 лице загинало, а 44 биле повредени. Канцеларијата за човекови права на ОН соопшти дека јавно достапните информации укажуваат дека меѓу жртвите имало и цивили, вклучително и студенти.

„Меѓународното хуманитарно право налага од страните во конфликтот да ги преземат сите можни мерки на претпазливост за да се избегне нанесување штета на цивилите – ова не се предлози или препораки, туку обврзувачки обврски со правна одговорност за вклучените страни“, рече Турк.

„И како сите овие бројки на жртви да не се доволно ужасни сами по себе, по овие напади, руските официјални лица јавно се заканија дека ќе ги интензивираат нападите низ Киев“, изјави Турк.

Шефот на ОН за човекови права ги осуди и неодамнешните руски напади врз хуманитарни работници и опрема и повика на независна истрага за сите загинати и повредени цивили на двете страни.

Тој, исто така, истакна дека во нападите на украинските вооружени сили загинале и биле повредени и цивили во внатрешноста на Русија.

„Изразувам жалење за неодамнешните цивилни жртви и повредените цивили“, рече Турк, повикувајќи ги двете страни да спроведат „брзи, независни и ефективни истраги“ и да ги повикаат одговорните на одговорност.