- „Болката на Палестинците не се гледа, а понекогаш не се гледа ниту во дебатата овде во Европа и постои дехуманизација што оди со тоа“, рече Волкер Турк

Шефот на ОН за човекови права предупреди на ерозија на меѓународното право и занемарување на Палестинците во Европа - „Болката на Палестинците не се гледа, а понекогаш не се гледа ниту во дебатата овде во Европа и постои дехуманизација што оди со тоа“, рече Волкер Турк

Високиот комесар на Обединетите нации (ОН) за човекови права, Волкер Турк, денес предупреди на растечкото еродирање на меѓународните правни стандарди во услови на рекорден број глобални конфликти, изразувајќи загриженост дека страдањето на Палестинците често се занемарува во европските политички дебати, јавува Анадолу.

Обраќајќи им се на членовите на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент во Брисел, Турк рече дека во моментов светот се соочува со повеќе од 60 конфликти, од кои голем број добиваат малку јавно внимание и покрај нивните разорни хуманитарни последици.

Според Турк, заедничка карактеристика на овие конфликти е зголеменото игнорирање на меѓународното хуманитарно право и меѓународното право за човекови права.

„Она што е заедничко за сите конфликти е непочитувањето и, би рекол, отвореното непочитување на меѓународното хуманитарно право и меѓународното право за човекови права“, рече тој.

Турк предупреди дека прифаќањето цивилни жртви што се непропорционални на воените цели создава опасен преседан.

„Ако се прифатат цивилни жртви на начин што повеќе не е пропорционален на воените цели што се следат, се создава нова нормалност, а таа нова нормалност може да ја користат и други што водат војна“, рече тој.

Турк, исто така, предупреди дека растечката неказнивост и перцепцијата дека меѓународното право е опционално носат ризици што ги надминуваат поединечните конфликти.

„Гледаме дека ерозијата на меѓународните правни стандарди, фактот дека некои земји дејствуваат со неказнивост и дека правото се гледа како опционално, создава сериозни ризици за сите нас. Не може да си дозволиме таква ерозија“, рече тој.

Повика на внимание против говор и слики што ги дехуманизираат поединците и заедниците, нагласувајќи дека политичките лидери имаат одговорност да не ги поттикнуваат тензиите или да претвораат групи во жртвени јагниња.

Осврнувајќи се на состојбата во Газа и на окупираниот Западен Брег, Турк рече дека дебатите во Европа често недоволно го признаваат човечкото страдање на Палестинците.

„Болката на Палестинците не се гледа, а понекогаш не се гледа ниту во дебатата овде во Европа, а постои дехуманизација што оди со тоа“, рече тој.

Турк нагласи дека меѓународното право мора да остане водечки принцип во одговорот на конфликтите, тврдејќи дека неговата универзална примена спречува селективни пристапи.

„Меѓународното право често е најдобра гаранција за избегнување двојни стандарди или селективност“, додаде тој.