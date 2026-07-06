- „Самитот ќе се фокусира во голема мера на исполнувањето. Направивме многу во Хаг минатата година, но сега мора да го исполниме тоа од Хаг“

Шефот на НАТО: Самитот во Анкара ќе се фокусира на исполнувањето на обврските - „Самитот ќе се фокусира во голема мера на исполнувањето. Направивме многу во Хаг минатата година, но сега мора да го исполниме тоа од Хаг“

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес изјави дека претстојниот самит во Анкара ќе се фокусира на исполнување на обврските преземени на минатогодишниот Самит во Хаг, пренесува Анадолу.

„Самитот ќе се фокусира во голема мера на исполнувањето. Направивме многу во Хаг минатата година, но сега мора да го исполниме тоа од Хаг“, рече Руте во видео објавено на американската платформа за социјални мрежи X.

Руте истакна дека лидерите ќе разговараат за изводливи планови за издвојувањата, „осигурувајќи се дека сите земји се на добар пат да ги достигнат 5 %.“

Тој потврди дека има добри вести во однос на индустријата да произведува повеќе и „исто така и кога станува збор за Украина, осигурувајќи се дека Украина го има она што ѝ е потребно за да остане што е можно посилна во борбата и, се разбира, да биде во најдобра можна позиција кога ќе започнат мировните преговори“.