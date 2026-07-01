- Говорејќи на заедничката прес-конференција во Берлин со германскиот канцелар Фридрих Мерц, Руте ги повика сојузниците да го одржат притисокот врз Москва

Шефот на НАТО предупреди дека Русија ќе остане долгорочна закана за евроатлантската безбедност - Говорејќи на заедничката прес-конференција во Берлин со германскиот канцелар Фридрих Мерц, Руте ги повика сојузниците да го одржат притисокот врз Москва

Русија ќе продолжи да претставува долгорочна закана за евроатлантската безбедност дури и по завршувањето на нејзината војна против Украина, предупреди денес генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, јавува Анадолу.

Говорејќи на заедничката прес-конференција во Берлин со германскиот канцелар Фридрих Мерц, Руте ги повика сојузниците да го одржат притисокот врз Москва, да ја забрзаат својата одбранбена подготвеност и да инвестираат повеќе во одбранбената индустрија.

„Мораме да го одржиме притисокот врз Русија. Дури и кога ќе заврши нејзината војна против Украина, Русија ќе остане долгорочна закана за евроатлантската безбедност“, изјави Руте за новинарите, додавајќи дека меѓународното безбедносно опкружување станало понестабилно и покомплексно.

Тој ѝ се заблагодари на Германија за силната финасиска и воена поддршка на Украина и најави дека самитот на НАТО во Анкара следната недела ќе им понуди на сојузниците и партнерите можност да разговараат за одржлива, предвидлива и долгорочна безбедносна помош за Украина.

Руте нагласи дека иако европските земји обезбедуваат огромна поддршка за Киев, континуираната поддршка од САД е клучна за одржување на одбранбените капацитети на Украина.

„Кога станува збор за одбраната на Украина, улогата на САД е незаменлива. Поддршката од Вашингтон продолжува да пристигнува“, рече Руте, истакнувајќи ја важноста на системите за противвоздушна одбрана „Патриот“ во заштитата на енергетската инфраструктура и урбаните центри во Украина.

„Само САД можат да го направат ова во тој обем, и тие сè уште го прават тоа, помагајќи и на многу други начини што не се секогаш за јавно соопштување“, додаде тој.