- „Ова е последниот голем состанок што ќе го имаме пред самитот во Анкара, а самитот во Анкара ќе биде целосно посветен на имплементацијата“

Шефот на НАТО: Алијансата влегува во фаза на имплементација пред самитот во Анкара - „Ова е последниот голем состанок што ќе го имаме пред самитот во Анкара, а самитот во Анкара ќе биде целосно посветен на имплементацијата“

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес изјави дека Алијансата влегува во фаза на имплементација во пресрет на самитот што следниот месец ќе се одржи во Анкара, укажувајќи притоа на растот на трошоците за одбрана, засиленото воено производство и континуираната поддршка за Украина, јавува Анадолу.

„Ова е последниот голем состанок што ќе го имаме пред самитот во Анкара, а самитот во Анкара ќе биде целосно посветен на имплементацијата“, рече тој за време на состанокот на министрите за одбрана на НАТО во Брисел.

Руте го опиша собирот како последен голем министерски состанок пред самитот во Анкара.

„Она што го гледаме е дека ’НАТО 3.0‘ навистина се случува“, додаде тој, опишувајќи го тоа како „посилна Европа во посилно НАТО“.

- Издвојувања за одбрана, воено производство -

Руте рече дека сојузниците значително ги зголемуваат воените трошоци, забележувајќи дека се очекува Европа и Канада да потрошат повеќе од 90 милијарди долари екстра за одбрана во 2025 година во споредба со минатата година, што претставува зголемување од речиси 20 отсто.

Според неговите зборови, овој раст е дел од напорите за исполнување на целите за воените капацитети на НАТО и за приближување кон договорениот стандард на Алијансата за трошоците за одбрана.

Тој, исто така, ја нагласи потребата од проширување на одбранбеното производство од двете страни на Атлантикот.

„Треба да произведуваме повеќе, и во САД и во Европа, за да се заштитиме“, рече тој.

Руте ги поздрави напорите на Соединетите Американски Држави и европските сојузници за зајакнување на нивните одбранбени индустриски бази, нагласувајќи дека НАТО мора да држи чекор со конкурентите.

„Кина, Русија и другите во овој момент го зголемуваат својот одбранбен индустриски капацитет“, додаде тој.

- Поддршка за Украина -

Руте рече дека поддршката за Украина ќе остане главна тема и на состанокот во Брисел и на самитот во Анкара.

„Треба да ја одржиме Украина силна, силна во борбата“, рече тој.

Тој најави дека украинскиот претседател Владимир Зеленски ќе учествува на состанокот на Контакт-групата за одбрана на Украина подоцна во текот на денот.

Осврнувајќи се на состанокот што го одржа со Зеленски синоќа, Руте рече дека дискусиите биле фокусирани на случувањата на бојното поле и воените потреби на Украина, особено на системите за воздушна одбрана и заштитата на клучната инфраструктура.

„Претседателот е оптимист“, истакна Руте, додавајќи дека ги оценува како позитивни неодамнешните заклучоци на Групата седум (Г7) во врска со Украина.

Тој, исто така, им се заблагодари на САД за континуираните испораки на воена помош, вклучително и пресретнувачи за системите за воздушна одбрана „Патриот“.

- Улогата на САД во НАТО -

Одговарајќи на прашањата за одлуката на Вашингтон да намали дел од својот придонес во моделот на сили на НАТО, Руте рече дека овој потег се однесува на механизам за планирање, а не на способноста на Алијансата да одговори во криза.

Тој рече дека европските сојузници веќе пополнуваат голем дел од празнината во капацитетите создадена од приспособувањето.

„Европските земји веќе ја пополнуваат таа празнина“, истакна тој, додавајќи дека Алијансата е „навистина во стабилна состојба“.

Руте ги негираше и тврдењата дека САД се повлекуваат од НАТО, пофалувајќи ги повиците на американскиот секретар за одбрана Пит Хегсет за поголемо споделување на товарот во рамките на Алијансата.

„САД се целосно посветени на НАТО“, рече тој, додавајќи дека Вашингтон очекува европските сојузници и Канада да ги зголемат одбранбените трошоци и капацитети.

- Иран, Ормуски Теснец -

Руте, исто така, го поздрави неодамнешниот договор меѓу САД и Иран, опишувајќи го како важен чекор кон намалување на безбедносните ризици.

„Мислам дека претседателот Трамп постигна добар договор“, рече тој, тврдејќи дека договорот помогнал да се ослабнат нуклеарните и балистичките ракетни капацитети на Иран.

Тој исто така ја истакна важноста од обновување на слободата на пловидба низ Ормускиот Теснец велејќи дека земјите од Г7 разговараат за начини за поддршка на поморската безбедност во областа.

Иако истакна дека прашањето не е директно мисија на НАТО, Руте рече дека Алијансата би била подготвена да помогне доколку биде побарано тоа.