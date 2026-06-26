- Рафаел Гроси, рече дека Меморандумот за разбирање меѓу Вашингтон и Техеран „јасно укажува“ дека неговата нуклеарна компонента „ќе биде надгледувана од МААЕ“

Шефот на МААЕ: Договорот САД - Иран ѝ дава на агенцијата надлежност за надзор над нуклеарните обврски на Техеран - Рафаел Гроси, рече дека Меморандумот за разбирање меѓу Вашингтон и Техеран „јасно укажува“ дека неговата нуклеарна компонента „ќе биде надгледувана од МААЕ“

Шефот на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) денес изјави дека неодамнешниот договор меѓу САД и Иран ѝ дава на нуклеарната агенција на ОН одговорност за надзор над нуклеарните обврски на Иран, јавува Анадолу.

Говорејќи пред новинарите во Токио, генералниот директор на МААЕ, Рафаел Гроси, рече дека Меморандумот за разбирање меѓу Вашингтон и Техеран „јасно укажува“ дека неговата нуклеарна компонента „ќе биде надгледувана од МААЕ“.

„За да надгледуваме, мора да вршиме инспекции. Нема друг начин“, рече Гроси.

Тој изјави дека агенцијата веќе започнала техничка работа со иранските власти и изрази надеж дека наскоро ќе биде во Иран, додавајќи дека различните јавни изјави на САД и Иран претставуваат „политичко позиционирање“.

„Постои мала војна на изјави“, рече тој, додавајќи дека договорот ги опфаќа и санкциите, територијалниот интегритет, употребата на сила, економските поттикнувања и слободата на пловидба.

Гроси рече дека МААЕ започнала технички разговори со иранските власти за утврдување на условите за инспекциите, вклучително и нивната зачестеност, локациите што ќе се посетуваат и процедурите.

Тој исто така изјави дека Иран поседува „значителни резерви“ од повеќе од 400 килограми високо збогатен ураниум, како и ураниум збогатен до 20 % и 5 %.

„Првото нешто што треба да се случи е да добиеме пристап до материјалот“, рече тој, додавајќи дека инспекторите мора да ги проверат пломбите и да потврдат дека не недостига нуклеарен материјал.

Гроси истакна дека рокот од 60 дена поставен од САД и Иран не треба да се меша со целосниот период за спроведување на договорот, кој ќе трае подолго.

Тој нагласи дека улогата на МААЕ е да ги проверува фактите, а не да ги проценува политичките намери.

„Намерите не се доволни“, рече Гроси. „Мора да проверуваме насекаде, мора да проверуваме постојано“, додаде тој.