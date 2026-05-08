Шефот на иранската дипломатија: САД избираат непромислена воена авантура наместо дипломатија

Şahin Demir
08 Мај 2026•Ажурирај: 08 Мај 2026
Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, денес ги обвини Соединетите Американски Држави дека прибегнуваат кон воена акција секогаш кога е можно дипломатско решение, пренесува Анадолу.
„Секогаш кога постои шанса за дипломатско решение, САД се решаваат за непромислена воена авантура“, објави Арагчи на американската компанија за социјални медиуми Х.
„Какви и да се причините, исходот е ист: Иранците никогаш не им подлегнуваат на притисоците“, додаде тој.
Арагчи, исто така, ги отфрли наводите на американските разузнавачки служби за капацитетите на иранските ракети.
„ЦИА греши. Нашиот инвентар на ракети и капацитетот на лансери не се на 75 отсто во споредба со 28 февруари“, напиша тој, мислејќи на денот кога САД и Израел ја започнаа војната.
„Точната бројка е 120 отсто.“
„Што се однесува до нашата подготвеност да го браниме нашиот народ: таа е 1.000 отсто“, додаде тој.