Шефот на иранската дипломатија: Нема воено решение за прашањата поврзани со Иран, Техеран нема да подлегне на заканите

Не постои воено решение за прашањата што го вклучуваат Иран, и Техеран нема да подлегне на притисоците или заканите, изјави денес иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи, пренесува Анадолу.

Говорејќи за време на состанокот на министрите за надворешни работи на БРИКС 2026 во Индија, Арагчи истакна дека Иран двапати во рок од нецела година бил подложен на „брутална и илегална агресија“ од страна на САД и Израел, јави новинската агенција „Фарс“.

Под темата „Градење за отпорност, иновации, соработка и одржливост“, глобалниот состанок се одржува во ек на американско-израелската војна со Иран, што започна на 28 февруари, но во моментот на сила е прекин на огнот.

„Сега на сите треба да им биде јасно дека Иран е непобедлив и секогаш кога е изложен на притисок, тој излегува посилен и пообединет од претходно“, изјави тој.

Арагчи порача дека Иран е подготвен да се „бори со полна сила“ во одбрана на својата слобода, суверенитет и територијален интегритет, додека истовремено останува целосно посветен на дипломатијата.

„Како што постојано нагласував, не постои воено решение за ниту едно прашање поврзано со Иран“, рече тој.

„Ние Иранците нема да подлегнеме на никаков притисок или закана, но ќе одговориме со почит“, додаде тој.

Иранскиот министер истакна дека Вооружените сили на земјата се подготвени да упатат „моќен и разорен“ одговор на странските агресори, нагласувајќи дека иранскиот народ е мирољубив и не бара војна.

„Во оваа срамна ситуација, ние не сме агресорите, туку оштетената и нападната страна“, рече тој.

Регионалните тензии нагло ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика иранска одмазда кон Израел и американските сојузници во Персискиот Залив, како и затворање на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот, постигнат со посредство на Пакистан, стапи на сила на 8 април, иако разговорите во Исламабад не доведоа до траен договор.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна објави дека прекинот на огнот ќе остане на сила неодредено време, и покрај континуираните воени тензии и поморските ограничувања во регионот на Персискиот Залив. САД одржуваат поморска блокада врз Иран од 13 април.