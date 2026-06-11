- Арагчи го критикуваше молкот на земјите членки на ОН за нападите, предупредувајќи дека континуираната меѓународна неактивност ќе придонесе за растечката регионална и глобална небезбедност

Шефот на иранската дипломатија до Калас: „Нападите на САД го направија прекинот на огнот неефикасен“ - Арагчи го критикуваше молкот на земјите членки на ОН за нападите, предупредувајќи дека континуираната меѓународна неактивност ќе придонесе за растечката регионална и глобална небезбедност

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, денес ѝ соопшти на шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, дека неодамнешните напади на САД врз Иран практично го направиле прекинот на огнот неефикасен, сметајќи го Вашингтон за одговорен за последиците, соопшти иранското Министерство за надворешни работи, пренесува Анадолу.

За време на телефонскиот разговор, двајцата разговараа за најновите случувања во регионот по американските напади врз локации во Иран, се наведува во соопштението на Министерството.

Арагчи најостро ги осуди неодамнешните американски напади, нарекувајќи ги „јасно прекршување“ на Повелбата на ОН и на меѓународното право, соопшти Министерството.

Тој изјави дека нападите го загрозија прекинот на огнот и предупреди дека САД ќе бидат одговорни за сите „опасни“ последици што произлегуваат од ескалацијата.

Арагчи, исто така, го критикуваше она што го опиша како молк на земјите членки на ОН за нападите, предупредувајќи дека континуираната меѓународна неактивност ќе придонесе за растечката регионална и глобална небезбедност.

Иранските медиуми претходно известија за експлозии, активност на противвоздушната одбрана и воздушни напади во делови на јужен Иран, вклучувајќи ги Бандар Абас, Минаб, Џаск, Кешм и Сирик.

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) соопшти дека американските сили извршиле дополнителни напади за „самоодбрана“ врз повеќе цели во Иран.

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) во меѓувреме соопшти дека 18 големи американски воени цели биле погодени во воздушните бази „Али ал Салем“ и „Ахмад ал Џабер“ во Кувајт, воздушната база „Шеик Иса“ во Бахреин, како и во база во Јордан во која се сместени американски борбени авиони.

Најновите случувања ги зголемија регионалните тензии по американските напади врз јужен Иран и последователната објава на Техеран дека го затвора Ормускиот Теснец за поморски сообраќај.