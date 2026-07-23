- Новинарите го прашаа Рубио дали ќе подигне прашања за тврдењата дека Русија му помогнала на Иран да ги напаѓа американските трупи на Блискиот Исток, а Лавров го прашаа кога Москва ќе престане да ја напаѓа Украина.

Шефовите на дипломатиите на САД и Русија се сретнаа на маргините на состанокот на АСЕАН - Новинарите го прашаа Рубио дали ќе подигне прашања за тврдењата дека Русија му помогнала на Иран да ги напаѓа американските трупи на Блискиот Исток, а Лавров го прашаа кога Москва ќе престане да ја напаѓа Украина.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, денес се сретна со рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, на маргините на состанокот на министрите за надворешни работи на Асоцијацијата на нации од Југоисточна Азија (АСЕАН) во Манила, Филипини, јавува Анадолу.

Рубио и Лавров се појавија пред медиумите пред почетокот на разговорите. На Рубио му се придружија американскиот амбасадор во Индија и специјален пратеник за Јужна и Централна Азија, Серџо Гор, советникот во Стејт департментот, Ден Холер, и потсекретарката за политички прашања, Алисон Хукер.

Лавров беше придружуван од рускиот амбасадор во АСЕАН, Евгениј Загајнов, заменик-министерот за надворешни работи, Андреј Руденко, и директорот на Одделот за надворешнополитичко планирање при руското Министерство за надворешни работи, Алексеј Дробинин.

Новинарите го прашаа Рубио дали ќе подигне прашања за тврдењата дека Русија му помогнала на Иран да ги напаѓа американските трупи на Блискиот Исток, а Лавров го прашаа кога Москва ќе престане да ја напаѓа Украина. Ниту еден од нив не одговори бидејќи член на персоналот ги исфрли новинарите од просторијата.