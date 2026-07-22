- Двајцата претставници се сретнаа на маргините на состанокот на министрите за надворешни работи на Асоцијацијата на земјите од Југоисточна Азија (АСЕАН) во Манила

Шефовите на дипломатиите на САД и Кина се сретнаа во Манила во пресрет на очекуваната посета на Си на Вашингтон - Двајцата претставници се сретнаа на маргините на состанокот на министрите за надворешни работи на Асоцијацијата на земјите од Југоисточна Азија (АСЕАН) во Манила

Државниот секретар на САД, Марко Рубио и кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји денес разговараа на Филипини, јавува Анадолу.

Двајцата претставници се сретнаа на маргините на состанокот на министрите за надворешни работи на Асоцијацијата на земјите од Југоисточна Азија (АСЕАН) во Манила, главен град на Филипини, кои се актуелен претседавач со 11-члениот блок.

За време на средбата треба да биде разговарано и за претстојната посета на кинескиот претседател Си Ѓинпинг на САД овој септември.

Средбата доаѓа неколку дена откако американскиот претседател Доналд Трамп ја обвини Кина за мешање во американските избори, тврдење што беше отфрлено од Пекинг, исто така, оспорено и од многу експерти за изборна безбедност во САД.

Во мај Трамп беше во државна посета на Кина, каде што му упати покана на Си за возвратна посета оваа есен.

Рубио и Ванг имаа прва средба во малезискиот главен град Куала Лумпур минатата година, на маргините на самитот на АСЕАН. Тие имаа неколку телефонски разговори додека Рубио го придружуваше Трамп во Пекинг за време на државната посета во мај.