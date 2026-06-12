- „Двете страни го поздравија напредокот постигнат преку континуиран дипломатски ангажман и изразија надеж дека овие напори набргу ќе доведат до трајно разбирање и мирно решение“

Шефовите на дипломатиите на Пакистан и ЕУ разговараа за приближувањето на ставовите меѓу Вашингтон и Техеран - „Двете страни го поздравија напредокот постигнат преку континуиран дипломатски ангажман и изразија надеж дека овие напори набргу ќе доведат до трајно разбирање и мирно решение“

Пакистанскиот министер за надворешни работи Ишак Дар и шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ), Каја Калас, денес разговараа за најновиот развој на настаните околу приближувањето на ставовите меѓу Соединетите Американски Држави (САД) и Иран, се наведува во соопштението од Исламабад, пренесува Анадолу.

„Двете страни го поздравија напредокот постигнат преку континуиран дипломатски ангажман и изразија надеж дека овие напори набргу ќе доведат до трајно разбирање и мирно решение“, соопшти пакистанското Министерство за надворешни работи по телефонскиот разговор меѓу Дар и Калас.

„Двајцата претставници потврдија дека дијалогот и дипломатијата остануваат единствениот одржлив начин за решавање на конфликтите и за унапредување на трајниот мир и стабилност“, се додава во соопштението.

Телефонскиот разговор беше одржан по медиумските известувања дека четири транспортни авиони од типот Ц-17 на Военото воздухопловство вчера заминале за Европа, пренесувајќи опрема поради посетата на потпретседателот Џеј Ди Венс во Женева, каде што би присуствувал на потпишувањето на потенцијалниот договор меѓу САД и Иран.

Воените летови беа поврзани со потенцијалната церемонија на потпишување што би можела да се одржи во наредните денови доколку успеат тековните напори за финализирање на договорот, пренесува новинската веб-страница „Аксиос“.

САД и Иран оваа недела извршија нови воздушни и ракетни напади во време на кревкиот прекин на огнот постигнат со посредство на Пакистан на 8 април.