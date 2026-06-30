- Двајцата министри разменија мислења за најновите регионални и меѓународни случувања, фокусирајќи се на спроведувањето на Меморандумот за разбирање од Исламабад

Шефовите на дипломатиите на Иран и Франција разговараа за американско-иранскиот договор - Двајцата министри разменија мислења за најновите регионални и меѓународни случувања, фокусирајќи се на спроведувањето на Меморандумот за разбирање од Исламабад

Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи и неговиот француски колега Жан-Ноел Баро телефонски разговараа за спроведувањето на договорот меѓу САД и Иран, објави денес државниот радиодифузен сервис ИРИБ, пренесува Анадолу.

Според наводите, двајцата министри размениле мислења за најновите регионални и меѓународни случувања, фокусирајќи се на спроведувањето на Меморандумот за разбирање од Исламабад.

Разговорите, одржани синоќа, беа насочени кон одредбите на Меморандумот и неговиот процес на спроведување, со намера да се стави крај на војната и да се унапредат преговорите меѓу страните.

Меморандумот, со посредување на Пакистан, стапи во сила на 18 јуни откако беше електронски потпишан од страна на иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и американскиот претседател Доналд Трамп.

Тој обезбедува рамка за ставање крај на конфликтот и решавање на отворените прашања меѓу Вашингтон и Техеран преку преговори, вклучително и прекин на непријателствата, олеснување на санкциите, нуклеарното досие, повторното отворање на Ормускиот Теснец и пошироки регионални безбедносни аранжмани.