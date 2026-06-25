- „Брзата меѓународна поддршка е клучна за реакција“, рече Ејми Поуп, генерална директорка на Меѓународната организација за миграција

Шефицата на ОН за миграција повика на брза меѓународна поддршка по земјотресите во Венецуела - „Брзата меѓународна поддршка е клучна за реакција“, рече Ејми Поуп, генерална директорка на Меѓународната организација за миграција

Шефицата на Канцеларијата за миграција на Обединетите нации денес повика на итна меѓународна поддршка како одговор на смртоносните земјотреси што ја погодија Венецуела во средата навечер, пренесува Анадолу.

„Трогателни вести од Венецуела, каде што два силни земјотреси се случија во краток временски интервал, има загинати, многу повредени и погодени заедници“, напиша Ејми Поуп, генерална директорка на Меѓународната организација за миграција (IOM), на американската платформата X.

Поуп рече дека Агенцијата на ОН за миграција се мобилизира заедно со партнерите за да ги процени потребите и да им помогне на погодените.

„Брзата меѓународна поддршка е клучна за реакција“, додаде таа.

Доцна синоќа, вршителката на функцијата претседател на Венецуела, Делси Родригез, прогласи вонредна состојба по силните земјотреси што го погодија северниот карипски брег на земјата и предизвикаа големи штети и ги активираа предупредувањата за цунами во регионот.

„Најмалку 32 лица загинаа, а околу 700 се повредени“, соопшти Родригез рано денес.