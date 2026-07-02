- Се очекува Фон дер Лајен да разговара со ерменскиот премиер Никол Пашинјан подоцна во текот на денот

Шефицата на Европската комисија во работна посета на Ереван - Се очекува Фон дер Лајен да разговара со ерменскиот премиер Никол Пашинјан подоцна во текот на денот

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес пристигна во главниот град на Ерменија, Ереван, по посетата на Азербејџан, јавува Анадолу.

Авионот на највисоката претставничка на Европската Унија (ЕУ) слета на аеродромот „Звартнос“ во Ереван, според преносот во живо на локалните телевизиски канали. Таа беше пречекана од ерменскиот вицепремиер Мхер Григоријан.

Се очекува Фон дер Лајен да разговара со ерменскиот премиер Никол Пашинјан подоцна во текот на денот. Се очекува двајцата лидери да одржат заедничка прес-конференција и да одговорат на прашањата од новинарите по средбата.