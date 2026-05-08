Шефицата на европската дипломатија: Отцепениот регион Приднестровие не е пречка за влез на Молдавија во ЕУ

Отцепениот регион Приднестровие нема да биде пречка за влезот на Молдавија во Европската Унија, изјави денес шефицата на надворешната политика на блокот, јавува Анадолу.

„Сакам да ве уверам дека Приднестровие нема да стане пречка за европската иднина на Молдавија“, рече Каја Калас на заедничката прес-конференција во главниот град Кишињев со молдавската претседателка Маја Санду.

Приднестровие е тесен појас покрај источната граница на Молдавија со Украина, кој уште од кратката војна во 1992 година практично не е под контрола на молдавските власти. Во овој сепаратистички регион живее население кое претежно зборува руски и украински јазик.

Калас, исто така, го пофали „забележителниот напредок“ на Молдавија во спроведувањето на реформите, велејќи дека ЕУ сака „да продолжи напред за да ја внесе Молдавија во Унијата“.

Запрашана дали ЕУ одредила политички рок за официјално отворање на пристапните преговори со оваа источноевропска земја, Калас рече дека блокот сака да се движи „што е можно побрзо“, иако не е утврден конкретен датум.

„Јасно е дека треба да се движиме брзо. Треба да ја искористиме политичката можност или прозорецот на можности што се отвора со промената на владите во различни земји“, рече таа, мислејќи на неодамнешната промена на Владата во Унгарија, сугерирајќи дека претстојните избори низ ЕУ би можеле да го комплицираат процесот.

„Затоа и мислам дека треба да се движиме додека никој не е против Молдавија“, додаде таа, забележувајќи дека не треба да се дозволи билатералните спорови да ги попречат преговорите за пристап.

Во однос на напорите предводени од САД за мир во соседна Украина, Калас рече дека сегашните преговори „всушност не водат никаде“, тврдејќи дека барањата во голема мера се насочени кон Украина, а не кон Русија.