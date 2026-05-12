Шефицата на европската дипломатија во Брисел побара забрзување на европското производство на оружје

Шефицата на европската дипломатија денес побара од европската воена индустрија да го забрза производството, а министрите за одбрана на ЕУ се состанаа во Брисел на разговори за Украина, индустрискиот капацитет и безбедносните прашања на Блискиот Исток, јавува Анадолу.

„Се фокусираме на иновации и заеднички проекти бидејќи имаме премногу проекти во различни земји членки кои не се интероперабилни“, изјави Каја Калас пред состанокот.

Таа нагласи дека ЕУ треба да ги поттикне земјите членки кон „повеќе заеднички набавки“ и поголеми иновации, додавајќи дека треба да се земат предвид лекциите од Украина.

Калас истакна дека производството на одбранбената индустрија и понатаму предизвикува загриженост и покрај расположливите средства.

„Земјите имаат многу средства, но одбранбената индустрија не го зголемува своето производство“, рече таа.

Се очекува на разговорите да се приклучи и министерот за одбрана на Украина, при што дискусиите ќе го вклучат и предложениот заем од 90 милијарди евра (97,8 милијарди долари) наменет за решавање на итните потреби на Киев, соопшти Калас.

Таа додаде дека министрите ќе се сретнат и со претставници на одбранбената индустрија за да ги утврдат причините за застојот во производството и испораката.

„Треба да видиме каде е проблемот за да можеме да ги поврземе“, рече таа.

Во врска со Блискиот Исток, Калас рече дека министрите ќе разговараат за Либан и операциите за поморска безбедност.

Таа посочи дека кај земјите членки постои интерес за можна нова европска мисија за поддршка на Либанските вооружени сили по планираното завршување на мисијата УНИФИЛ подоцна оваа година.

Калас, исто така, нагласи дека дискусиите ќе ја вклучат и поморската операција на ЕУ „Аспидес“ во Ормускиот Теснец, додавајќи дека нејзиниот оперативен план би можел да се приспособи доколку земјите членки се согласат.

„Ние веќе ја имаме. Треба само да го промениме оперативниот план на тој мандат“, рече таа, додавајќи дека структурата за мисијата е веќе воспоставена, но ќе бара понатамошен политички договор и дополнителни придонеси од земјите членки за да продолжи.